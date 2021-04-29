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iPhone 12紫色款開箱！與iPhone 11紫色不一樣的視覺質感

聯合新聞網 / 楊又肇
▲iPhone 12紫色款
▲iPhone 12紫色款

在4月30日正式開放銷售前，筆者先取得台灣銷售版本的iPhone 12紫色款進行開箱，同時也與前年推出的iPhone 11紫色款作簡單外觀比較。而因為iPhone 12與iPhone 12 mini僅在尺寸上有差異，因此開箱內容僅以iPhone 12紫色款為主。

除了在iPhone 12與iPhone 12 mini增加紫色款選項，蘋果在日前舉辦的「Spring Loaded」特別發表會也公布深紫色設計的MagSafe皮革保護殼與MagSafe矽膠保護殼，讓使用者能搭配iPhone 12或iPhone 12 mini紫色款。

如先前提到，蘋果並非在iPhone 12及iPhone 12 mini首度加入紫色選擇，在2019年推出的iPhone 11其實就提供淡紫色選項，而此次選擇紫色更相對鮮豔，但也不會顯得浮誇，對於不少人都是可以接受色系。

▲iPhone 12紫色款
▲iPhone 12紫色款

而就目前市場反應來看，不少消費者對於此次蘋果新增加的紫色都有正向評價，甚至不少男性消費者也表示願意選擇此款紫色，而不僅限於吸引女性消費市場。

硬體規格方面，紫色款與其他配色款式一樣，均採用6.1吋超Retina XDR顯示器、A14 Bionic處理器、最高256GB儲存容量，在新版iOS 14.5更新後可對應雙5G SIM卡雙待使用模式，同樣也對應IP68等級防水防塵，以及可透過MagSafe磁吸充電器等配件，相機則分別搭載1200萬畫素設計的廣角鏡頭與超廣角鏡頭，電池容量最長可對應17小時影片連續播放時間。

iPhone 12 mini紫色款則與iPhone 12紫色款採相同硬體設計，只是螢幕尺寸改為5.4吋設計，電池使用時間則約縮減2小時左右。

建議售價方面，iPhone 12紫色款從新台幣26900元起跳，iPhone 12 mini紫色款則從新台幣23900元起跳。

由於蘋果仍在市場維持銷售iPhone 11，因此若比較偏好iPhone 11的紫色，目前蘋果也將iPhone 11售價調整為新台幣19900元起跳，但硬體規格就維持使用較舊的A13 Bionic處理器，螢幕同為6.1吋設計，但僅採用LCD面板設計的Liquid Retina HD顯示器，相機功能也不支援夜間模式，而錄影功能也未支援Dolby Vision，同時不支援MagSafe磁吸充電器等配件，不過本身依然對應IP68等級防水防塵與無線充電功能。

iPhone 12紫色款開箱：

▲iPhone 12紫色款盒裝，一樣將手機正面圖像印製在盒面上
▲iPhone 12紫色款盒裝，一樣將手機正面圖像印製在盒面上

▲盒裝側面的「iPhone」字樣及「」圖像都會採紫色設計
▲盒裝側面的「iPhone」字樣及「」圖像都會採紫色設計

▲打開盒裝上蓋就會看見內側的iPhone 12實機
▲打開盒裝上蓋就會看見內側的iPhone 12實機

▲邊框同樣採紫色設計
▲邊框同樣採紫色設計

▲搭配紫色矽膠材質保護殼
▲搭配紫色矽膠材質保護殼

▲搭配紫色矽膠材質保護殼
▲搭配紫色矽膠材質保護殼

▲搭配紫色矽膠材質保護殼
▲搭配紫色矽膠材質保護殼

▲搭配紫色矽膠材質保護殼
▲搭配紫色矽膠材質保護殼

iPhone 12紫色款與iPhone 11紫色款比一比：

▲與2019年推出的iPhone 11紫色款 (左)比較
▲與2019年推出的iPhone 11紫色款 (左)比較

▲2019年推出的iPhone 11紫色款 (左)色調明顯較淡
▲2019年推出的iPhone 11紫色款 (左)色調明顯較淡

▲由於邊框設計形式不同，因此紫色呈現顏色也明顯不同
▲由於邊框設計形式不同，因此紫色呈現顏色也明顯不同

▲從iPhone 12開始，蘋果更進一步在盒裝內降低使用塑膠材質，例如原本用於保護手機螢幕的透明膠片，改為以回收再生製作的紙材
▲從iPhone 12開始，蘋果更進一步在盒裝內降低使用塑膠材質，例如原本用於保護手機螢幕的透明膠片，改為以回收再生製作的紙材

▲由於取消提供USB充電器與有線耳機，因此也讓盒裝體積大幅縮減
▲由於取消提供USB充電器與有線耳機，因此也讓盒裝體積大幅縮減

▲相比iPhone 11盒裝內容物，iPhone 12除了手機之外，僅提供USB-C to Lightning的連接線，不再提供USB充電器與有線耳機
▲相比iPhone 11盒裝內容物，iPhone 12除了手機之外，僅提供USB-C to Lightning的連接線，不再提供USB充電器與有線耳機

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 11 iPhone 12 開箱

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