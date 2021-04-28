懶人包！新舊兩代iPad Pro和iPad Air 4的特色、規格 一次統整比給你

新款 iPad Pro 的規格真的很厲害嗎？值得買咪？看這篇懶人包就對了！

蘋果在上週的發表會上推出新款的 iPad Pro，而且這次新款的 iPad Pro 竟然還是搭載 M1 晶片，感覺這樣一來，又更加模糊了筆電和平板的界線。不曉得獺友們有沒有心動想買單新款的 iPad Pro 呢？還是其實你一直有計畫要入手一台 iPad，卻遲遲不知道該從何下手？這次我們整理出搭載 M1 的 iPad Pro 和前一代 2020 的 iPad Pro 的差別，也比較了 iPad Pro 和 iPad Air 的各自特色，提供給大家一個更明確掏荷包的方向

iPad Pro（第 5 代）規格如何

首先還是先簡單整理一下新款 iPad Pro 有哪些特色，除了一樣推出了 11 吋和 12.9 吋兩種尺寸外，顏色也一樣推出了經典的太空灰和銀色，在容量的選擇上，最低為 128GB，最高則有 2TB 可選。而在規格上最大的亮點就是搭載了 Apple M1 晶片，在 CPU 與 GPU 效能上分別提升了 50% 和 40%，另外也有支援 5G，對於專業的影像創作者或有繪圖需求的工作者而言，在使用軟體上會更有力

而新款的 iPad Pro 在前鏡頭上也升級成 1200 萬畫素的超廣角鏡頭，而 12.9 吋所採用的是 Liquid Retina XDR 的 mini-LED 螢幕，採用比前一代小了 120 倍的 mini-LED，可以更妥善的控制局部背光，呈現出更亮的亮度，或是更深的黑色（全螢幕最高亮度可達 1000 尼特），看到以上這些特點，你已經心動了嗎？

到底要買哪一台 iPad Pro？

接下來我們就針對外型、晶片、螢幕、鏡頭，還有容量來比較看看，幫大家弄清楚這兩款 iPad Pro 的差別！

以外觀來說，新款的 iPad Pro 沿用和 2020 相同螢幕尺寸和配色，不過在重量和厚度上，都是 12.9 吋的 M1 iPad Pro 居冠，而在接孔的部分，新款的 iPad Pro 也升級成支援 Thunderbolt/USB 4 的 USB-C 接孔，提升外接裝置的相容性和傳輸速度，更能符合需要大量傳輸資料使用者的需求

接著最重要的改變就是晶片！2020 iPad Pro 2020 使用的是 A12Z 仿生晶片，它具有 8 核心的 GPU，再加上這張晶片本身也具有散熱架構，用在 4K 影片剪輯和 3D 模型設計上，其實都已經能有不錯的表現了。而新款的 iPad Pro 採用的是目前蘋果最強大的 M1 晶片，和 A12Z 仿生晶片相比，CPU 的效能最高提升了 50%

而在鏡頭規格上，兩代的 iPad Pro 都配有 1200 萬畫素的廣角鏡頭和 1000 萬畫素的超廣角鏡頭，錄影最高也都能支援到 4K 60 幀，而且新款 iPad Pro 的前鏡頭除了升級到 1200 萬畫素的 112 度超廣角鏡頭外，還加入了「人物居中」功能，當你在講視訊電話時，就算隨意走動，也能透過超廣角鏡頭保持在畫面的中央

網路的部分兩者都支援 Wi-Fi 6 和藍牙 5.0，不過新款的 iPad Pro 有支援 5G 的行動網速。不過最後有一點要注意的是，新款的 iPad Pro 和 2020 iPad Pro 2020 雖然都有支援巧控鍵盤和 Apple Pencil，不過舊款的巧控鍵盤（2020 年 3 月推出的版本），是無法搭配新款 12.9 吋 iPad Pro 的，兩者並不相容，如果有計劃購買巧控鍵盤的人要注意唷

這邊也附上簡單的比較表格，請大家服用（遞）

容量該怎麼挑選？

看完規格後，接下來你可以依照使用情境和習慣來選擇容量，以一台平板基本上會使用 3 年到 5 年的時間來說，如果沒有固定整理 iPad 資料或養成定時上傳雲端的習慣，128GB 可能會有一點點風險

如果你想要用 iPad 來追劇、工作，或是平常上課時用它來做筆記跟輕度的影像創作的話，可以選擇 256GB 或 512GB，不過如果你是專業的影像工作者或是對容量有重度需求的族群，那個可以評估自己平常檔案的平均大小，再來判斷要不要直升 1TB 或 2TB

該選 iPad Air 4 還是 iPad Pro系列？

說到這邊，應該也會有獺友想說要回頭看看 iPad Air 4，畢竟如果只是日常娛樂或文書使用的話，它還是蠻值得考慮的，而且比起 iPad Pro 系列，iPad Air 的顏色選擇高達五種，且和 2020 的 iPad Pro 還有 11 吋的 M1 iPad Pro 一樣，使用 Liquid Retina 顯示器

不過 iPad Air 4 就沒有 ProMotion 自動適應更新頻率技術，因此在使用 Apple Pencil 時，還是會有很些微的差異，另外它的喇叭配置為上下雙揚升系統，不像 iPad Pro系列具備四揚聲器系統

iPad 價格帶比較

最後幫大家整理 iPad Air 4 和兩種新款 iPad Pro 的價格，如果你想追求更好的影音體驗，或就是想要擁有一台 M1 的新 iPad，可以考慮加個 1000 元，從 256GB 的 iPad Air 4 升級到 128GB 的 iPad Pro，可以說是拿容量大小，來換更好的效能、前鏡頭，還有新功能！

以上就是搭載 M1 的 iPad Pro 和前一代 2020 的 iPad Pro 的差別，以及它們和另一位選手 iPad Air 的簡單比較，希望有幫助到正在挑 iPad 的你！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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