快訊

拜登再提名2華裔 台北出生徐若冰可望出任美國防次長

會考數學／統整概念事半功倍 魔王圖形題小心別漏關鍵線索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

懶人包！新舊兩代iPad Pro和iPad Air 4的特色、規格 一次統整比給你

聯合新聞網 / 電獺少女

新款 iPad Pro 的規格真的很厲害嗎？值得買咪？看這篇懶人包就對了！

蘋果在上週的發表會上推出新款的 iPad Pro，而且這次新款的 iPad Pro 竟然還是搭載 M1 晶片，感覺這樣一來，又更加模糊了筆電和平板的界線。不曉得獺友們有沒有心動想買單新款的 iPad Pro 呢？還是其實你一直有計畫要入手一台 iPad，卻遲遲不知道該從何下手？這次我們整理出搭載 M1 的 iPad Pro 和前一代 2020 的 iPad Pro 的差別，也比較了 iPad Pro 和 iPad Air 的各自特色，提供給大家一個更明確掏荷包的方向

iPad Pro（第 5 代）規格如何

首先還是先簡單整理一下新款 iPad Pro 有哪些特色，除了一樣推出了 11 吋和 12.9 吋兩種尺寸外，顏色也一樣推出了經典的太空灰和銀色，在容量的選擇上，最低為 128GB，最高則有 2TB 可選。而在規格上最大的亮點就是搭載了 Apple M1 晶片，在 CPU 與 GPU 效能上分別提升了 50% 和 40%，另外也有支援 5G，對於專業的影像創作者或有繪圖需求的工作者而言，在使用軟體上會更有力

而新款的 iPad Pro 在前鏡頭上也升級成 1200 萬畫素的超廣角鏡頭，而 12.9 吋所採用的是 Liquid Retina XDR 的 mini-LED 螢幕，採用比前一代小了 120 倍的 mini-LED，可以更妥善的控制局部背光，呈現出更亮的亮度，或是更深的黑色（全螢幕最高亮度可達 1000 尼特），看到以上這些特點，你已經心動了嗎？

到底要買哪一台 iPad Pro？

接下來我們就針對外型、晶片、螢幕、鏡頭，還有容量來比較看看，幫大家弄清楚這兩款 iPad Pro 的差別！

以外觀來說，新款的 iPad Pro 沿用和 2020 相同螢幕尺寸和配色，不過在重量和厚度上，都是 12.9 吋的 M1 iPad Pro 居冠，而在接孔的部分，新款的 iPad Pro 也升級成支援 Thunderbolt/USB 4 的 USB-C 接孔，提升外接裝置的相容性和傳輸速度，更能符合需要大量傳輸資料使用者的需求

接著最重要的改變就是晶片！2020 iPad Pro 2020 使用的是 A12Z 仿生晶片，它具有 8 核心的 GPU，再加上這張晶片本身也具有散熱架構，用在 4K 影片剪輯和 3D 模型設計上，其實都已經能有不錯的表現了。而新款的 iPad Pro 採用的是目前蘋果最強大的 M1 晶片，和 A12Z 仿生晶片相比，CPU 的效能最高提升了 50%

而在鏡頭規格上，兩代的 iPad Pro 都配有 1200 萬畫素的廣角鏡頭和 1000 萬畫素的超廣角鏡頭，錄影最高也都能支援到 4K 60 幀，而且新款 iPad Pro 的前鏡頭除了升級到 1200 萬畫素的 112 度超廣角鏡頭外，還加入了「人物居中」功能，當你在講視訊電話時，就算隨意走動，也能透過超廣角鏡頭保持在畫面的中央

網路的部分兩者都支援 Wi-Fi 6 和藍牙 5.0，不過新款的 iPad Pro 有支援 5G 的行動網速。不過最後有一點要注意的是，新款的 iPad Pro 和 2020 iPad Pro 2020 雖然都有支援巧控鍵盤和 Apple Pencil，不過舊款的巧控鍵盤（2020 年 3 月推出的版本），是無法搭配新款 12.9 吋 iPad Pro 的，兩者並不相容，如果有計劃購買巧控鍵盤的人要注意唷

這邊也附上簡單的比較表格，請大家服用（遞）

容量該怎麼挑選？

看完規格後，接下來你可以依照使用情境和習慣來選擇容量，以一台平板基本上會使用 3 年到 5 年的時間來說，如果沒有固定整理 iPad 資料或養成定時上傳雲端的習慣，128GB 可能會有一點點風險

如果你想要用 iPad 來追劇、工作，或是平常上課時用它來做筆記跟輕度的影像創作的話，可以選擇 256GB 或 512GB，不過如果你是專業的影像工作者或是對容量有重度需求的族群，那個可以評估自己平常檔案的平均大小，再來判斷要不要直升 1TB 或 2TB

該選 iPad Air 4 還是 iPad Pro系列？

說到這邊，應該也會有獺友想說要回頭看看 iPad Air 4，畢竟如果只是日常娛樂或文書使用的話，它還是蠻值得考慮的，而且比起 iPad Pro 系列，iPad Air 的顏色選擇高達五種，且和 2020 的 iPad Pro 還有 11 吋的 M1 iPad Pro 一樣，使用 Liquid Retina 顯示器

不過 iPad Air 4 就沒有 ProMotion 自動適應更新頻率技術，因此在使用 Apple Pencil 時，還是會有很些微的差異，另外它的喇叭配置為上下雙揚升系統，不像 iPad Pro系列具備四揚聲器系統

iPad 價格帶比較

最後幫大家整理 iPad Air 4 和兩種新款 iPad Pro 的價格，如果你想追求更好的影音體驗，或就是想要擁有一台 M1 的新 iPad，可以考慮加個 1000 元，從 256GB 的 iPad Air 4 升級到 128GB 的 iPad Pro，可以說是拿容量大小，來換更好的效能、前鏡頭，還有新功能！

以上就是搭載 M1 的 iPad Pro 和前一代 2020 的 iPad Pro 的差別，以及它們和另一位選手 iPad Air 的簡單比較，希望有幫助到正在挑 iPad 的你！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPad Pro 蘋果 蘋果發表會 iPad Air Mini LED 巧控鍵盤

延伸閱讀

最新iPad Pro裝了高價Mini LED 卻賣佛心價 蘋果打什麼算盤？

加入M1處理器使用體驗越來越像！蘋果重申並未計畫合併iPad與Mac產品

蘋果iPad Pro 2021性能規格大幅提升？兩種規格差異該怎麼選擇？

新款iPad Pro效能更強入手門檻卻更便宜！這種容量反而變貴了

相關新聞

出國想用AirTag防行李丟失？小心這16國不支援「尋找」App

蘋果傳聞已久的智能追蹤器AirTag終於亮相，這款產品上市是為了協助用戶找到丟失物品。AirTag外型小巧圓形的設計就如同吊飾一般，便於隨身攜帶，讓使用者再也不用擔心找不到鑰匙、錢包等貴重物品。AirTag 追蹤器不只能讓用戶直接在iOS、iPadOS、iCloud的「尋找」App作定位，還能透過全球iPhone網路來尋找掉落的AirTag。

最新iPad Pro裝了高價Mini LED 卻賣佛心價 蘋果打什麼算盤？

蘋果推出第一款採用Mini LED螢幕的iPad Pro，還定了佛心價，讓台廠對於掀起全球Mini LED風潮信心大增。台灣面板業對把持OLED技術的韓國，吹起反攻號角的時候到了嗎？

懶人包！新舊兩代iPad Pro和iPad Air 4的特色、規格 一次統整比給你

蘋果在上週的發表會上推出新款的 iPad Pro，而且這次新款的 iPad Pro 竟然還是搭載 M1 晶片，感覺這樣一來，又更加模糊了筆電和平板的界線。不曉得獺友們有沒有心動想買單新款的 iPad Pro 呢？還是其實你一直有計畫要入手一台 iPad，卻遲遲不知道該從何下手？這次我們整理出搭載 M1 的 iPad Pro 和前一代 2020 的 iPad Pro 的差別，也比較了 iPad Pro 和 iPad Air 的各自特色，提供給大家一個更明確掏荷包的方向

你想用AirTag追蹤尋找什麼？蘋果不建議你這樣用

美國 Apple 公司最新推出的 AirTag 追蹤器，在 iPhone 上可藉由超寬頻技術看到自己距離 AirTag 有多遠，以及該往哪個方向找尋。所以對於經常忘東忘西的人，可用 AirTag 來尋找錢包、鑰匙圈、背包等物品。

iPhone與「紫色」深厚淵源曝光！其實是蘋果創辦人賈伯斯偏愛色

蘋果在前年推出iPhone 11時，其實就已經開始增加紫色款式，而在稍早舉辦的「Spring Loaded」春季發表會上，更進一步宣布推出紫色款iPhone 12與iPhone 12 mini。不過，「紫色」不僅更是最早開發iPhone產品時使用代號名稱，更是蘋果創辦人Steve Jobs偏愛顏色。

iOS 15即將推出！新增通知首選項用戶可視狀況自訂類別

iOS系統重大更新出爐！蘋果（Apple）將於今年推出iOS 15和iPadOS 15，並引入一些新功能和增強功能，包括為iPad重新設計主螢幕、更新鎖定螢幕以及用戶的新通知首選項。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。