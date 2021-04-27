出國想用AirTag防行李丟失？小心這16國不支援「尋找」App

蘋果傳聞已久的智能追蹤器AirTag終於亮相，這款產品上市是為了協助用戶找到丟失物品。AirTag外型小巧圓形的設計就如同吊飾一般，便於隨身攜帶，讓使用者再也不用擔心找不到鑰匙、錢包、行李等貴重物品。AirTag 追蹤器不只能讓用戶直接在iOS、iPadOS、iCloud的「尋找」App作定位，還能透過全球iPhone網路來尋找掉落的AirTag。

AirTag看似功能強大，卻只支援iPhone 11及iPhone12系列機型使用。透過這兩款機型上幫助空間感知的U1晶片，直接引導用戶到AirTag的位置。同時根據蘋果官網「MacRumors」消息指出，有16國並未支援AirTag的「精確尋找」功能，大多為中亞國家，分別是：俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、亞美尼亞、亞塞拜然、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克、印尼、尼泊爾、巴基斯坦、阿根廷、巴拉圭及索羅門群島。

蘋果解釋，礙於各國法規不同，並非所有國家的iPhone 11及iPhone12系列、AirTag都能開啟 U1晶片，同時還包括HomePod mini，帶有UWB晶片的任何蘋果產品都無法在以上16國啟用。

然而這並不表示上述16國人民不能購買AirTag來使用，只是比較吃虧無法享有U1晶片技術帶來的優勢。另外，如果用戶在以上16國遺失AirTag，必須回到遺失地點，並在iPhone開啟藍牙的狀況下才有辦法定位找到失物。

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