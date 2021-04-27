你想用AirTag追蹤尋找什麼？蘋果不建議你這樣用

美國 Apple 公司最新推出的 AirTag 追蹤器，在 iPhone 上可藉由超寬頻技術看到自己距離 AirTag 有多遠，以及該往哪個方向找尋。所以對於經常忘東忘西的人，可用 AirTag 來尋找錢包、鑰匙圈、背包等物品。

AirTags設計來追蹤物品不是兒童或寵物

蘋果全球 iPhone 產品行銷副總裁 Kaiann Drance 和蘋果感應和連接性高級主管 Ron Huang 接受 Fast Company 採訪時談到，蘋果設計的 AirTag 是用來追蹤物品，而不是追蹤兒童和寵物。蘋果建議父母使用帶有家庭設定的 Apple Watch 來定位孩子。

至於把 AirTag 綁在寵物身上，Kaiann Drance 說：如果人們這樣做，他們只需確保行動的寵物進入「尋找」我的網路中的設備範圍，這樣就可以追蹤到它的位置。

AirTag。圖／蘋果提供

AirTag 追蹤尋找過程是採端對端加密，因此除了 AirTag 的所有者，沒有人能夠獲得 AirTag 的當前或過去的位置，其中包括採集 AirTag 位置的眾包設備所有者，甚至是蘋果公司本身。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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