iPhone與「紫色」深厚淵源曝光！其實是蘋果創辦人賈伯斯偏愛色
蘋果在前年推出iPhone 11時，其實就已經開始增加紫色款式，而在稍早舉辦的「Spring Loaded」春季發表會上，更進一步宣布推出紫色款iPhone 12與iPhone 12 mini。不過，「紫色」不僅更是最早開發iPhone產品時使用代號名稱，更是蘋果創辦人Steve Jobs偏愛顏色。
在2007年提出第一款iPhone時，當時蘋果就是以「Project Purple」作為產品開發代號。此外，依照1996年出版的《浮華世界》 (Vanity Fair)報導內容，更顯示紫色為蘋果創辦人Steve Jobs偏愛顏色。
因此，蘋果在iPhone 11時加入淡紫色，在稍早舉辦的「Spring Loaded」春季發表會上，則是宣布推出視覺感受更重的紫色，不少人認為是為了向Steve Jobs致敬。
紫色對於許多人有不少感受，例如美國人認為紫色意味著智慧、感激及癒合含意，而歐洲則認為紫色代表著羅曼蒂克及女性對愛情的浪漫期待，而紫色對於中國則有尊貴之意，日本王室至今也維持尊崇紫色。
而在色彩學上，紫色為非知覺色彩，並且給人神秘且具深刻印象感受，因此蘋果推出紫色款iPhone也顯然希望吸引更多消費者青睞。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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