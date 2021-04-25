iOS 15即將推出！新增通知首選項用戶可視狀況自訂類別

iOS系統重大更新出爐！蘋果（Apple）將於今年推出iOS 15和iPadOS 15，並引入一些新功能和增強功能，包括為iPad重新設計主螢幕、更新鎖定螢幕以及用戶的新通知首選項。

根據知名蘋果分析網站《 MacRumors 》報導，彭博社（Bloomberg）記者馬克·古爾曼（Mark Gurman）表示，蘋果公司正準備對其移動軟體進行重大改造，其中包含升級用戶處理通知訊息的方式。增強功能將以新的形式出現，例如電話是否發出通知聲音，用戶可以根據當前活動自定義選項，選擇駕駛、工作、睡眠還是自定義類別，選項將會顯示在更新後的「鎖定螢幕」上。

此外，iOS 15可以根據郵件狀態設定「自動回覆」，不過該功能僅在駕駛時才能使用。蘋果也正努力讓用戶將小工具放置在iPhone螢幕的任何地方，iPad也有機會可將小工具擺到主畫面，讓用戶使用更方便、更有自主性，分析人士認為這將是iPad主畫面的最大變化。

報導也提到，蘋果通常會在9月左右發布新版本的iOS和iPadOS，以臨近新iPhone的發布，但蘋果希望在6月的年度全球開發者大會上，預覽即將發布的軟體功能。

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