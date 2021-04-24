AirTag小常識：每個Apple ID能連接16個 低電量iPhone會通知

蘋果最新發布的「AirTag 不止定位追蹤發出聲音！還能帶你直接找到遺失物」，台灣售價 NT$990。蘋果公司的 iPhone 全球行銷副總裁 Kaiann Drance 和傳感和連接高級總監 Ron Huang，本週在接受訪問時談到 AirTag 功能、設計和隱私。

大多數客戶希望追蹤他們的鑰匙、錢包和背包，不需要超過四個。據蘋果公司的 Kaiann Drance 說，一個 Apple ID 最多可連接 16 個 AirTags。

AirTags 有一個可更換的鈕扣電池，可以使用一年之久。 AirTags 沒有螢幕，也沒有指示燈，因此很難了解電池是否過低，需要更換。不過不用擔心，一旦 AirTags 的電池快要耗盡時，iPhone 上會提醒用戶更換電池。

在某些情況下，用戶可能想與朋友或家人分享他們的車鑰匙，而這把車鑰匙上恰好有一個 AirTag。在正常情況下，AirTags 的安全功能會啟動，提醒對方有一個未知的追蹤設備在他們身上。蘋果防止這種情況的方法是透過家庭共享。

完整訪問可觀看上方影片。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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