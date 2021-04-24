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加入M1處理器使用體驗越來越像！蘋果重申並未計畫合併iPad與Mac產品

聯合新聞網 / 楊又肇

針對iPad與Mac未來是否會合併，目前負責蘋果硬體產品項目的資深副總裁John Ternus在受訪時，再次澄清蘋果未有此類計畫。

儘管iPad Pro使用體驗有越來越多應用與MacBook產品相似，甚至在此次發表新機更加入與新款Mac相同的M1處理器，而先前就已經加入的鍵盤保護配件，更讓iPad Pro使用宛如一台筆電。

不過，iPad產品設計相對還是有較高的使用彈性，例如更輕巧行動辦公、可直接以螢幕監看創作內容，或是以Apple Pencil調整內容細節，這些都是Mac難以比擬之處。而Mac機種相較之下則可處理更複雜作業需求，同時更能對應多工使用模式，同時使用模式也更貼近一般電腦使用習慣。

而此次在新款iPad Pro加入M1處理器，實際上也呼應蘋果並非希望合併iPad及Mac產品線，而是希望兩款產品能發揮更高連動、互補效果，例如Mac機種可以使用並行功能，讓iPad成為延伸螢幕，或是當作手寫工具使用，同時在軟硬體架構相同情況下，更可讓Mac上進行工作，接續透過iPad完成或展示，甚至可以進一步回傳至Mac上接續作業。

因此預期說這兩個產品線越來越相近，不如說是蘋果期望能有更大互補效益，因此未來會持續打造更好的Mac與iPad產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 MacBook iPad

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