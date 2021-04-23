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M1處理器打破產品界線！你要選「可觸控的Macbook Air」或是「不能觸控的iPad Pro」？

聯合新聞網 / T客邦

今年的蘋果春季發表會中，「隱藏的主角」M1處理器可以說是火力全開，不但在iPad Pro 11 吋和 12.9 吋的新機用了M1處理器，並且在iMac 24 吋也同樣用了M1處理器。不過，這不由得讓我們想起去年M1處理器首發之前有一個傳聞，那就是MacBook Air 這條產品線可能要砍掉了。

MacBook Air 在蘋果的產品線中，特色就是輕薄。不過，其實後來搭載 Apple Silicon 後，13 吋的 MacBook Air 和 Pro 在性能以及功能性上的差異越來越小，讓MacBook Air與入門級的MacBook Pro 兩者之間的定位顯得有點模糊。雖然後來在發表會上證明了，消失的並非MacBook Air ，而是MacBook。但這也透露出了一個訊息，那就是蘋果產品之間的垂直「界線」正在逐漸消失。

而現在，似乎蘋果產品之間的橫向界線也正在消失。

你要「可以觸控的Macbook Air」或是「沒有觸控功能的iPad Pro」？

來看今天的發表搭載M1處理器的iPad Pro ，兩種尺寸的 iPad Pro 均搭載蘋果自行研發的 M1 晶片，可帶來 8 核心 CPU 效能表現，速度最快可提升 50%，而它的 8 核心 GPU 表現則有助於用戶使用 iPad Pro 繪圖時，效能最快可提升 40%，據蘋果表示，當用來建構複雜的 AR 模型或玩手遊時能獲得順暢的處理速度。

此外，iPad Pro 也升級支援 5G 行動網路、WiFi 6，同時也是首款支援 Thunderbolt 連接埠的 iPad 產品，傳輸速度可達 40Gpbs，未來用來傳輸大量素材也沒問題。這些其實都是以往筆電才會需要的功能，蘋果這樣的設計，很明顯勢將iPad Pro的地位又往工作平台再提升了一步。

如果再搭配配件，像是 Apple Pencil 2 和巧控鍵盤等，iPad Pro無論是在效能上或是操控性上，可能不但可以完全取代MacBook Air ，甚至還可以做到更多。而在續航力上，雖然不像M1版的 MacBook Air 宣稱無線上網時間最長可達 15 小時，但是官方表示以iPad Pro 12.9 吋來說，內建 40.88 瓦時電池，使用 Wi‑Fi 無線上網或觀賞影片最長可達 10 小時也是相當夠用了。

所以，過去我們印象中覺得平板畢竟還是偏娛樂用途、筆電偏工作用途的印象，這次至少在蘋果的產品線中已經將兩者的界線模糊化了，甚至在差不多的效能之下，iPad Pro還支援觸控，能夠應用的範圍更多更大。

但是，在此同時，我們需要更新的第二個印象就是以往覺得「平板比筆電便宜」的印象也必須要修正了。以相近似的尺寸來說，12.9 吋 iPad Pro 128GB，8 核心CPU、8 核心GPU，台灣官網售價是 34,900 元起，容量最低從 128GB 至最大 2TB 共五種。

而我們來看差不多的規格下，M1版本的MacBook Air ，採用13.3 吋 Retina 顯示器， 8 核心 CPU 與 8 核心 GPU、512GB 儲存空間版本售價為38,900元。

當然如果細就規格的話，可以分析的點還有很多，包括像是iPad Pro你需要另外購買鍵盤、觸控筆，Macbook Air還有觸控板等等......但是至少對於有生產力需求的創意工作者來說，iPad Pro與Macbook Air似乎已經並不是兩種產品、而是可以放在同一個水平點上放在一起比較的產品了。

對於他們來講，Macbook Air可能變成「沒有觸控功能的iPad Pro」、或是iPad Pro變成「可以觸控的Macbook Air」。

當然，再往下來看如果再把七色的Apple iMac 納進來看，其實也是一樣的道理。

看起來七彩繽紛的 iMac ，其實就像是只是更大一點尺寸、需要隨時插電的iPad Pro而已。事實上，從發表會上蘋果展示的拆機布局來看，24 吋 iMac 的內部確實簡單到不行，基本上只用了下方一小條位置安裝主機板，其他部份幾乎都是空的。

去年的M1處理器發表會，我們對於蘋果的自研晶片到底是否會成功或許還有點半信半疑。不過，今天的發表會之後，才算是蘋果M1處理器正式開始發功，整個M1處理器帶來的效應應該要從現在開始才是正式算起。

蘋果的產品線正因為M1處理器而變得模糊，未來你考慮的可能不再是你要買一台平板、或是你要買一台筆電，而是依靠「內在」選擇你要的產品。而這一點，目前來說正是他的對手們所無法做到的。

而英特爾真正的考驗，也可以說從現在才開始。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 蘋果發表會 iPad Pro MacBook Air Apple Silicon

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