蘋果AirTag挾這優勢搶客 防丟器主流品牌Tile嗆聲不公平

蘋果公司（Apple）在台灣時間21日凌晨舉辦線上發表會，其中以智慧防丟裝置「AirTag」最受矚目，但讓目前為藍牙防丟器的主流品牌「Tile」深具威脅，Tile執行長CJ Prober抨擊蘋果其產品利用平台優勢，造成不公平的競爭。

蘋果的AirTag擁有超寬頻技術，讓找東西不再是難事。圖／翻攝自蘋果官網

AirTag與Tile功能相似，可將防丟器掛上鑰匙圈或錢包等重要物品，若使用者離開了藍牙訊號範圍，能透過手機App定位或聲音輕鬆找到物品位置。不過，AirTag多了超寬頻（Ultra-wideband，UWB）技術，更能精確地定位物品位置，配上「尋找」App（Find My App）定位，找東西不再是難事，而蘋果強大的「機海戰術」優勢，被質疑有市場壟斷之嫌。

蘋果AirTag登場後，讓藍牙防丟器的主流品牌「Tile」深具威脅，抱怨蘋果不公平。圖為Tile Pro2.0。圖／翻攝自Tile台灣官網

Tile執行長CJ Prober對於AirTag的出現相當不滿，表示歡迎競爭，「但前提必須是公平」，並認為蘋果利用了先天優勢，削弱對手產品的競爭力。

蘋果澄清，早在10多年前就推出「尋找」App，早於Tile成立公司的時間點（2012年底），並非該領域的後進者，加上Tile市占率達9成，AirTag短期內要超越並非容易之事。

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