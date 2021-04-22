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新款Apple TV 4K加入支援Thread技術 扮演更多物聯網設備連接中樞

聯合新聞網 / 楊又肇

除了在去年推出的HomePod mini加入可同時對應HomeKit、AllJoyn、ECHONET，以及ZigBee連接規範設計的Thread技術規格，蘋果在稍早對外揭曉的新款Apple TV 4K也同樣加入相同規格設計。

跟HomePod可擔任串接蘋果支援的物聯網裝置連接中樞一樣，Apple TV在HomeKit連接應用也同樣扮演連接中樞角色，而在去年推出的HomePod mini加入Thread技術規格，此次公布的新款Ap[ple TV 4K也自然加入相同設計。

不過，由於蘋果、亞馬遜、Google在內業者與ZigBee聯盟 (ZigBee Alliance)共同推動的「Project Connected Home over IP」技術規格，預計在今年才會推出正式版本，因此屆時蘋果才有可能讓HomePod mini、新款Apple TV 4K對應的Thread技術規格發揮作用。

而另一個蘋果位特別提及的規格，則是新款Apple TV 4K採HDMI 2.1規格設計，因此將能對應更高影像傳輸頻款，同時也預期可支援120Hz畫面更新率輸出表現，但現階段似乎仍僅會限制在4K 60fps輸出表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 Apple TV 蘋果

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