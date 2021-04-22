蘋果iPad Pro 2021性能規格大幅提升？兩種規格差異該怎麼選擇？

iPad Pro 2021 正式在昨日 4/21 凌晨1點於 Apple Park 發表，在發表前消息大致上都已經確認，如 iPad Pro 用上最新的 Mini LED 螢幕顯示技術、(原以為是A14X) 的M1旗艦晶片、ThunderBolt 3傳輸速度等等，筆者自己也會購買iPad Pro 2021 12.9吋的規格，怎麼買會比較便宜？兩種規格又該怎麼選呢？

首款搭載M1晶片的平板

iPad Pro 2021 對比前代 iPad Pro 2020 最大的升級在於核心晶片由原先的 A12Z 改為「 M1處理器 」，這顆M1晶片是由蘋果在 2020 年底首次發表的晶片，有著高性能、低功耗的絕佳使用體驗，對於以生產力為賣點的 iPad Pro 來說再適合不過。

支援 ThunderBolt 3 傳輸技術

Thunderbolt 在 Mac 系列產品上已經使用多年，iPad Pro從第一代的 Lightning 介面、第二代的 USB-C 介面、到今日支援 Thunderbolt 傳輸，無非都是為了更大的傳輸數據而考量的決定。是 iPad 歷來最快速、用途最多元的連接埠，它相容於現有的 USB-C 連接器，如高速外接儲存裝置、顯示器與底座。它能傳輸大量素材，甚至驅動 Pro Display XDR 使用全 6K 解析度。

Liquid Retina XDR螢幕顯示

這款 Liquid Retina XDR 顯示技術採用的是 Mini LED 技術，有著極高的螢幕亮度與極廣的畫面對比度。目前同款顯示技術僅僅只有在要價15萬台幣的 Pro Display XDR 上才能購買到，iPad Pro 2021 12.9吋首次採用也將大大降低一般人像要購買這塊螢幕的門檻。( 目前僅有12.9吋版本獨有，11吋使用的還是過去LCD螢幕 )

毫無疑問，iPad Pro 2021是目前市面上最強的平板電腦，他的性能與能實現的早已超乎一般人使用平板電腦的習慣。為此筆者提供兩種規格的挑選建議：

．11吋 iPad Pro：想體驗M1晶片帶來的升級，預算上有限制且沒有顯示上的高要求。 ．12.9吋 iPad Pro：預算上允許，且對性能、顯示、生產力上都有一定要求的使用者。

《原文刊登於合作媒體teXch，聯合新聞網獲授權轉載。》

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