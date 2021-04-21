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為什麼蘋果會在新款iPad Pro採用M1處理器與Thunderbolt連接埠設計？

聯合新聞網 / 楊又肇

此次「Spring Loaded」特別發表會中，蘋果除了讓新款iMac換上M1處理器，在新款iPad Pro也同樣採用M1處理器設計，同時也將底部連接埠增加支援Thunderbolt規格，似乎有意讓iPad Pro設計更貼近Mac機種。

若從設計來看，由於過往iPad Pro採用的A系列處理器也是以Arm架構打造，加上M1處理器也有不少設計源自A系列處理器，因此在指令集運作能高度相容，對於App在不同裝置上的執行相容性、資料互換性、連動性，讓開發者能透過單次設計即可在所有蘋果硬體裝置上使用，如此也簡化App開發、維護難度。

而從近幾年蘋果開始將iPad Pro定位在「比筆電更輕盈、使用更具彈性，同時效能也不會有太大落差」的裝置來看，讓新款iPad Pro換上與新款Mac相同的M1處理器，更能減少服務連動與資料使用上的隔閡。

甚至此次將底部USB-C連接埠加入支援傳輸頻寬更高的Thunderbolt規格，讓新款iPad Pro可藉由Thunderbolt連接埠特性對應容量更大的影音內容傳輸需求，或是連接對應Thunderbolt連接埠規格的周邊配件，同時依然可藉由USB-C連接埠對應隨身碟連接，以及外接顯示器等使用模式，因此能讓新款iPad Pro增加更多配件擴展功能。

以蘋果看法，目前會將iPad Pro使用需求與MacBook機種使用模式作明顯區隔，但兩者之間確實又有不少使用重疊之處，只是iPad Pro會鎖定更輕量、更具彈性及多元的使用情境，例如透過更長待機使用時間讓使用者能隨時上網、透過視訊服務開會，或是進行簡易的文書處理，但也能藉由平板特性當作電影拍攝時的內容檢視裝置，並且藉由Apple Pencil對應各類手寫、繪圖應用與更細緻調整等操作需求，因此整體應用範圍會比MacBook機種更為廣泛。

更何況，此次新款12.9吋iPad Pro更加入亮度更高、顯色更細膩，甚至比擬專業級桌上型螢幕Pro Display XDR顯示效果的mini LED螢幕設計，讓iPad Pro可以直接當作電影拍攝畫面監控設備，或是作為專業圖像創作工具，這些也都是MacBook或Mac難以比擬之處。

至於MacBook機種，乃至於此次更新的iMac則是鎖定更需要鍵盤、運算效能與多工運算需求，但是iPad Pro依然可以成為延伸輔助工具，例如透過並行功能讓iPad Pro變成外接顯示器，甚至可以配合Apple Pencil將iPad Pro變成大型手寫板，同時在MacBook或Mac上完成文件、影片內容，亦可快速移轉至iPad Pro上進行簡報或播放展示。

在更多應用中，蘋果更讓iPad Pro可以變成使用者工作流程中必要裝置，例如在Mac上編修的影片內容，可以在工作流程中移轉到iPad Pro進行細節修飾、調整，然後接續回傳到Mac完成後續轉檔作業，因此更顯示蘋果將新款iPad Pro也換上M1處理器、Thunderbolt連接埠，藉此消弭不同硬體裝置上服務、內容使用及連動隔閡，而非單只是讓運算效能明顯提升數十倍。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 蘋果發表會 iPad Pro

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