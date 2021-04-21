蘋果重新打造Podcast服務介面 加入按年付費訂閱功能

如先前傳聞，蘋果在此次「Spring Loaded」特別發表會中宣布更新既有Podcast服務介面，並且加入每年以19.99美元訂閱的付費選項，讓更多創作者、新聞業者能以此實現內容變現。

在先前收購諸如Scout FM等Podcast服務業者後，蘋果也如先前傳聞更新既有Podcast服務，不僅讓操作介面變得更具親和力，同時也能讓使用者更容易找到合適的Podcast內容，更加入可讓使用者付費訂閱選項。

首波合作業者則包含Tenderfoot TV、Pushkin Industries、公共廣播交流機構 (Public Radio Exchange)旗下Podcast服務Radiotopia，以及QCODE。而包含美國全國公共廣播電台 (NPR)、洛杉磯時報 (Los Angeles Times)、運動員 (The Athletic)、Sony Music Entertainment等業者也確定與蘋果合作。

此項服務預計在5月正式上線，並且將在全球170個國家地區開放使用，並且可選擇按年訂閱方式使用無廣告干擾、更多額外內容，甚至可以更快聆聽新內容或獨佔內容的付費方案。

跟其他蘋果服務一樣，Podcast訂閱服務也能最多與6名家庭成員共享使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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