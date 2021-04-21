Apple Card增家庭方案 全家人可共用單張信用卡消費、累積信用額度
在旗下諸多服務均加入家庭方案情況下，蘋果也宣布將在Apple Card信用卡服務加入家庭方案，讓多名家人可以共同使用單張Apple Card信用卡，藉此統一管理全家消費項目，同時也能共同累積信用額度。
相較過往單張信用卡僅允許單人使用，蘋果在Apple Card信用卡服務增加的家庭方案，則可讓兩人以上人數共同持有單張Apple Card信用卡，並且能藉由父母控管選項將Apple Card信用卡分享給小孩使用，其中可設定消費限額，同時持續接收刷卡細節通知，避免小孩毫無節制地刷卡消費。
同時，藉由家庭方案使用模式，可讓使用者更方便管理全家消費項目之外，同時也能藉由正常消費、繳費讓全家人信用額度持續累積，對於未來申請各類金融相關業務也較有利。
由於Apple Card信用卡可透過虛擬化形式配合Apple Pay功能使用，並不一定需要透過實體信用卡才能消費，因此可以輕易透過家庭方案分享給其他人使用。不過，家庭成員要使用Apple Card信用卡的話，最少必須年滿13歲，至於共同持有人則必須年滿18歲。
不過，受限於Apple Card信用卡服務提供地區，目前此項功能仍僅限美國境內使用，預計在今年5月開放。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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