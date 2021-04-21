紫色怎麼了嗎？網友熱議iPhone12新色像「化工芋頭奶」

蘋果今天凌晨的新品發表會上，打頭陣的竟是iPhone 12 的新紫色。此舉引來網友於PTT上熱議，認為不過就多了一個iPhone11早已經有的紫色，有必要這麼高調宣傳嗎，還有人認為，新款的紫色似與iPhone11的紫色有落差，被調侃為「化工芋頭奶茶」。

蘋果今天公布，iPhone 12和iPhone 12 mini，為春天的到來新增紫色，在現有的藍、紅、白、綠、黑五色之外，再添繽紛；有網友在PTT讚賞蘋果貼心，認為「紫色也是挺不錯的一個感覺」，「連保護套也有相關的顏色」，就不用為了這顏色新買iPhone 12了。但也有網友持反對意見，認為iPhone12與iPhone11的紫色差太多，新色較深，不像iPhone11的淡紫色好看，有人認為，就像「化工芋頭奶茶」地一樣醜，「是老人才喜歡的顏色」，也有人認為像情趣用品的紫。

針對負評，也有網友反嗆，認為市場的現實(販售成績)總是與網友第一時間的觀感相反，還有網友說，一樣都是iPhone12，又不是出新機，到底有什麼差別。還有人認為，在環保大旗揮舞之下，「弄那麼多顏色做啥？不知道每一個顏色，廠商都要浪費很多資源去打樣除錯嗎？」網友建議Apple公司，若要出新色，那出新色貼紙就好，一旦貼上就是新iPhone。

商品推薦