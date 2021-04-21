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蘋果AirTag一出 網友大讚「捉姦神器」秒被打臉

聯合新聞網 / 綜合報導
Apple官網表示，AirTag的設計除了追蹤功能之外，也能做到反追蹤。美聯社
Apple官網表示，AirTag的設計除了追蹤功能之外，也能做到反追蹤。美聯社

蘋果春天發表會，其中最受網友熱議的，堪屬將在下週開賣的AirTag神器。有網友認為花台幣不到一千元，就能買一個萬能的「捉姦神器」相當划算；但Apple官網卻立即秒打臉，表示AirTag不僅能追蹤失物，同時也能做到反追蹤的功能。

蘋果公司今天台灣時間凌晨1點進行的春季發表會上，受到注目的無線追蹤裝置AirTag，重點旨在讓用戶能快速找尋遺失物；但台灣網友在PTT上立即歪樓，認為AirTag的問世，將成為新時代的「捉姦神器」！「不能說公司聚餐了」。

但根據Apple官網表示，AirTag的設計除了追蹤功能之外，也能做到反追蹤。意即能防範不必要的追蹤，萬一有人把不屬於你的AirTag放置在你的物品上，你的iPhone會立刻察覺到它正在跟著你！並會同時向你傳送警告提示。若再過一陣子，被追蹤的人仍無法找到這個外來的AirTag，它就會開始播放聲音，讓你知道它的藏身之處。

AirTag能透過內建的U1晶片，精準找到使用者的U1晶片產品，如iPhone 12和綁定的另一個AirTag。在找尋的過程中，如同Google Map一般，會不斷修正與目標物的距離和方向。因為採用藍芽定位搜尋，遠距離的物品，則靠被尋找物品的周邊，或已開啟尋找功能的蘋果裝置來協助提供定位。

若使用者與一位擁有AirTag的朋友同行，或在同一班次的車上也無須擔心；因為只有自己的AirTag離開自己的身邊時，才會觸發這些警告提示。不過仍有網友認為，「偷放在沒有iphone的人身上，的確還是可以達到跟蹤效果。」

擷自Apple官網
擷自Apple官網

AirTag Apple

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