蘋果iOS更新！Face ID「戴口罩」下週也能解鎖了

疫情下最讓果粉充滿困擾的Face ID終於有解！使用者能在戴口罩的情況下解鎖辦法出爐。

蘋果稍早的最新發表會，除了為果粉帶來新色的選擇、AirTags 藍牙追蹤器等新貨發布，還透露包括iOS 14.5、iPadOS 14.5也將在4月30日前更新；在疫情下，果粉戴口罩使用Face ID時無解的狀況終於有解，雖然台灣的民眾屆時還無法購買AirTags，但卻能享受更新版本後的好處。

根據蘋果官方新聞稿表示，Face ID 最新的解鎖辦法，iPhone一旦偵測到使用者戴口罩，將會轉而透過Apple Watch進行驗證，屆時不需輸入密碼，就能直接解鎖手機。

其他版本更新帶來的益處還有，改善iPhone 11一系列因電池健康度估算不精確的老問題。Music部份，會增加滑動的手勢，與歌詞共享功能，AirPlay 2支援 Fitness，和Apple Maps也將增加新功能。外媒稱，該版本是 iOS 14 推出後最大規模的更新幅度。

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