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iPhone 12、iPhone 12 mini增加紫色選項！4月23日開放預購

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次「Spring Loaded」特別發表會中，蘋果表示呼應春季新色，將在iPhone 12及iPhone 12 mini加入全新紫色選項。

在現有藍色、紅色、白色、綠色、黑色配色中，蘋果在iPhone 12及iPhone 12 mini增加全新紫色選項，同時也附帶推出新款深紫色設計的MagSafe皮革保護殼，以及更多包含紫色在內的矽膠保護殼配件。

至於硬體部分，紫色款iPhone 12及iPhone 12 mini並未作任何調整，但預設會搭載新版iOS 14.5版本作業系統 (其他iPhone機種也會開放升級)。

而上市時間部分，紫色款iPhone 12及iPhone 12 mini將從美國西岸時間4月23日開放包含中國、日本、美國與英國在內30個國家地區預購，並且預計在4月30日開放銷售，建議售價則將從799美元及699美元價格起跳。

台灣地區售價則分別從新台幣26900元與新台幣23900元起跳，跟其他率先上市國家地區一樣也會在4月23日開放預購，並且在4月30日開放銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 12 iPhone 12 Mini 蘋果發表會

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