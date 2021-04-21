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千元有找！蘋果定位配件AirTag亮相 可搭配手機直覺尋找遺失物品

聯合新聞網 / 楊又肇

先前有不少傳聞的蘋果定位配件AirTag，終於在此次「Spring Loaded」特別發表會中亮相，同時也推出可搭配使用的吊掛配件。

AirTag同樣採用圓形鈕扣般設計，本身採IP67等級防水防塵設計，內建鈕扣電池約可維持一年左右續航時間，並且可像其他蘋果產品以雷雕刻印個人化字句、圖樣，而本身則是採銀色設計。而配對方式同樣僅需使AirTag靠近iPhone，即可透過彈出視窗進行設定。

對應機種部分，AirTag可對應iPhone、iPod touch與iPad機種使用，同時必須更新至iOS 14.5或iPadOS 14.5版本之後才能使用。

搭配吊掛配件方面，蘋果提供鑰匙圈、吊卡等形式設計，並且提供皮革與塑膠材質設計與多款配色，另外也同樣與愛馬仕合作皮革款式，讓使用者能將AirTag與不同物品「連結」，並且可以透過iPhone上的「尋找」功能確認位置所在，甚至可配合UWB超寬頻定向功能，透過直覺指向方式提示AirTag所在方位。

另外，若配掛AirTag的物品被他人撿到，同樣可以透過NFC讀取預先設定聯繫資訊，讓撿到物品的人可以與物品主人進行聯繫。而使用者也能針對AirTag定位方式進行設定，避免個人隱私受到影響。

AirTag預計在美國西岸時間4月30日開放銷售，單組建議售價為29美元，蘋果同時也會推出四組同捆銷售版本，建議售價則是99美元。

台灣地區售價將是新台幣990元，四組同捆銷售版本建議售價則是新台幣3390元，但目前尚未確認具體上市時間，將會在日後公布。而吊掛配件建議售價則從新台幣990元起跳，而與愛馬仕合作吊掛配件也會在台灣市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AirTag 蘋果 蘋果發表會

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