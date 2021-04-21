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新版Apple TV 4K換上A12 Bionic處理器、新遙控器 與可用iPhone校正電視色彩功能

聯合新聞網 / 楊又肇

在先前有消息指稱蘋果準備公布新款Apple TV裝置後，在此次「Spring Loaded」特別發表會中，蘋果也確定揭曉新版Apple TV 4K。

新版Apple TV 4K基本上與先前版本外觀沒有明顯改變，但是換上與iPhone X相同的A12 Bionic處理器，並且加入支援Dolby Vision顯示效果、支援更高4K畫面更新率，另外也能透過AirPlay投放高畫面更新率影片內容，主因在於加入支援傳輸頻寬更高的Wi-Fi 6無線網路。

而此次蘋果也針對過去不少人詬病的Apple TV遙控器進行升級，其中將原本以觸控操作介面改回實體按鍵設計，另外也加入電源開關，並且將聲控按鍵移到控制器側面，避免使用時誤按，而遙控器框體依然維持鋁合金材質設計，但相比過去採用玻璃材質表面設計，應該會更顯得耐用。

另外，針對每個家庭中使用電視廠牌不同，在螢幕顏色顯示上會有不同設定情況，蘋果在新版Apple TV 4K加入可透過iPhone貼和電視螢幕，藉由iPhone搭載感測元件進行色彩校正，讓連接新版Apple TV 4K的電視顯色效果可以更貼近蘋果認定的正確色彩、對比規格，藉此讓所有使用新版Apple TV 4K的人可以獲得相同觀看體驗。

跟先前推出的Apple TV一樣，新版Apple TV 4K一樣區分32GB、64GB儲存容量版本，建議售價則分別為179美元與199美元，預計在美國西岸時間4月30日開放預購，將會在5月上旬於美國在內30個國家地區銷售。

除了推出新版Apple TV 4K，蘋果此次也同步將市場維持銷售的Apple TV HD換上新版遙控器，並且以149美元價格銷售。而新版遙控器也會以獨立形式銷售，讓現有Apple TV使用，建議售價則是59美元。

台灣地區售價部分，新版Apple TV 4K將以新台幣5590元起跳價格銷售，但尚未確認上市時間，搭配新款遙控器的Apple TV HD建議售價則為新台幣4690元，而新款遙控器建議售價則是新台幣1590元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple TV 蘋果 蘋果發表會

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