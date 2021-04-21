iMac機身更薄了！換上M1處理器加入七款多彩配色 4月30日開放銷售

原本以為會選在WWDC 2021期間亮相的新款iMac，在此次「Spring Loaded」特別發表會正式揭曉，同時也確定換上M1處理器，並且採用全新外觀設計，一改過往iMac風格，更貼近iPad Pro設計細節，並且加入七款配色設計。

不過，相較過往iMac區分21.5吋與27吋規格，新款iMac僅提供24吋規格，外型上更像是iPad Pro，分別提供綠、黃、橘、粉、紫、藍、銀七款配色，基本上也呼應iPhone 12系列機種採用配色設計，同時螢幕下方不再加上蘋果標誌，僅保留背面出現。

電源線則更改為MagSafe磁吸固定設計，其中線材採用抗纏繞的網布材質披覆，並且將變壓器移到線材另一側，藉此讓新款iMac機身更為輕薄，同時也將RJ-45網路線孔配置在變壓器上，據說是為了節省更多使用空間，但以目前多數網路連接都是透過無線形式，一般使用者可能會比較少使用此項設計。

新款iMac厚度僅11.5mm，相比過往21.5吋款式在體積上精簡高達50%，同時也因為換上M1處理器，使得耗電量大幅降低，同時蘋果也再次強調M1處理器搭配新版macOS Big Sur將能發揮更高運作效能。

至於24吋螢幕可對應4.5K解析度、500nits亮度表現，同時也將視訊鏡頭更新為1080P規格，並且提高音量輸出與音場表現。而背面四組USB-C連接埠中，有兩組為Thunderbolt規格設計，但受限M1處理器使用模式，目前仍無法支援外接顯示卡盒，但外接螢幕等配件則沒有太大問題。

配合此次新款iMac更新，蘋果也推出多彩設計的Magic Mouse與Magic Touchpad。

而在Magic Keyboard部分則是區分三種版本，其中包含增加表情符號、Spotlight、聽寫、勿擾與快速上鎖按鍵，並且未提供獨立數字鍵的版本，以及將鎖定按鍵改為Touch ID功能的版本，另外也包含在Touch ID功能版本加上獨立數字鍵的設計。

規格方面，新款iMac將區分8核心CPU搭配8核心GPU處理器規格，以及8核心CPU搭配7核心GPU處理器規格，兩者都會搭配8GB記憶體與256GB SSD容量，同時會附上Magic Keyboard與Magic Mouse，但僅前者提供綠、黃、橘、粉、紫、藍、銀七款配色，以及四組USB-C (其中兩組為Thunderbolt)連接埠，後者僅提供綠、粉、藍、銀四款配色，同時僅提供兩組支援Thunderbolt的USB-C連接埠。

建議售價部分，新款iMac依照規格分別以1299美元與1499美元起跳價格銷售，建議售價一樣從4月30日開放銷售，各地區上市時間則會有不同，而蘋果也會在新款iMac提供學生購機方案。

台灣建議售價則將分別以新台幣39900元，以及新台幣45900元起跳價格銷售，而目前則尚未開放銷售，具體上市時間要等日後公布為準。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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