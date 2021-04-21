蘋果發表會iPad Pro壓軸！換上M1處理器、mini LED面板 預購時間售價曝光

在此次「Spring Loaded」特別發表會裡，新款iPad Pro果然成為壓軸公布新品，其中不僅如市場傳聞採用mini LED面板設計，更換上與新款Mac機種相同的M1處理器，底部的USB-C連接埠也確定支援Thunderbolt規格。

依照蘋果說明，新款iPad Pro搭載的Liquid Retina XDR螢幕顯示效果，將能比擬專業級桌上型螢幕Pro Display XDR，其中採用1萬顆、採2596分區設計的mini LED，分別可對應1000 nits亮度表現，以及瞬間可達1600 nits的最高亮度，並且支援1000000:1的顯示對比表現，另外則是支援DCI-P3廣色域、HDR10、HLG與Dolby Vision顯示效果，同時也支援120Hz畫面更新率與觸控反應率。

因此在蘋果的看法中，新款iPad Pro將能應用在更多電影創作、專業影像應用，意味將使iPad Pro可以擴大應用在更多市場需求。

不過，有可能是因為mini LED面板供貨短缺，目前僅12.9吋版本搭載mini LED規格，11吋版本則是維持採用LCD面板，但一樣支援120Hz畫面更新率與觸控反應率。

而兩種尺寸版本的iPad Pro都換上M1處理器，同時底部的USB-C連接埠也均加入支援Thunderbolt，並且可藉由USB 4.0連接規格對應40Gbps資料傳輸率，最高可對應輸出6K解析度影像，同時記憶體容量更是增加至最高16GB，儲存容量也增加至最高2TB選項，讓iPad Pro幾乎更貼近Mac設計規格。

至於連網規格方面，新款iPad Pro終於加入支援5G連網功能，同時也會依照不同地區加入支援毫米波連接規格，蘋果方面則是說明將會擴大支援毫米波連接應用體驗，或許也代表下半年準備推出的新款iPhone 13也會擴大支援毫米波連接功能，藉此對應更高連網速率。

另外，此次比較特別的設計，則是在新款iPad Pro正面螢幕加入122度超廣角鏡頭，配合機器學習與裁切方式，讓使用者透過新款iPad Pro進行視訊通話等功能時，可以讓使用者始終位於拍攝畫面內，即便使用者稍微移動還是可以維持在拍攝畫面範圍內。

蘋果預計在4月30日開放美國在內31個國家地區預購新款iPad Pro，預計會在5月中旬之後推出，11吋版本建議售價從799美元起跳，12.9吋版本建議售價則從1099美元價格起跳，另外也會提供教育購機方案。

此次更新中，蘋果也宣布可在Spotlight中以手寫識別文字的功能，目前除了英文與中文之外，將會在iPadOS 14.5版本中加入支援法文、德文、義大利文、葡萄牙文與西班牙文識別。而蘋果也在此次同步推出白色款Magic Keyboard，讓使用者能有不同搭配選擇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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