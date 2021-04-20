蘋果發表會今凌晨登場 這些新發表值得期待！

今天晚上還有哪些值得期待呢？讓我們提前暖身一下吧！

果粉等待許久的蘋果秋季發表會將在台灣時間 21 日凌晨一點登場，相關新品傳聞早在幾個月前滿天飛，今天晚上還有哪些值得期待呢？整理外媒報導的各項預測，提前暖身一下吧！

知情人士表示，蘋果計劃更新其 iPad Pro 系列產品線，升級處理器和更新相機系統。新型號將與過去的 iPad Pro 外觀類似，同樣具備 11 吋和 12.9 吋的螢幕尺寸。

據傳最新的 iPad Pro 將搭載的處理器，為台積電打造的 5 奈米製程 A14 X Bionic 晶片，可以媲美 MacBook Air，MacBook Pro、Mac mini M1 晶片。此外，蘋果似乎還會導入 Mini-LED 螢幕到更大的 12.9 吋機型，比起 LED 更亮、色彩還原度和對比度都更好，如果成真的話，iPad Pro 就會是首款採用 Mini-LED 的蘋果設備。

不僅如此，據傳新 iPad Pro 可能使用 Thunderbolt 連接器，與 Apple 自家處理器的最新 Mac上的接口相同，因此不需要換新的充電器，可以與其他外部顯示器、硬碟和其他外接設備建立連接。與目前型號使用的 USB-C 技術相比，在同步數據傳輸速度也更快。

另外，外界也預測 iPad mini 6 可能也會迎來更新，外觀差異不大但可能有螢幕下指紋出現，若成真的就是首款採用了！

AirTags 呼之欲出

先前，蘋果推出第三個 iOS 14.5 beta 版，開發者注意到「尋找」出現新功能，在官方前陣子正式釋出的消息中，公布全新的「尋找」功能，透過 MFi 第三方尋找物品體驗。

在兩週前官方才公布「尋找」網路配件計畫，主要針對第三方裝置製造商開放全球「尋找」網路，讓其他廠商也能打造利用尋找服務的各項產品。對用戶來說，這些物品就不用擔心丟掉找不回來。目前來自 Belkin、Chipolo 以及 VanMoof 各項新產品，將於下週開始就能與「尋找」app 搭配使用。

看起來 AirTags 呼之欲出。如果成真，果粉未來就能擁有與貴重物品相連的配備，不僅如此，外界也預測 AirTags 還有訊息或聲音提醒功能，當物品距離太遠時設備就會先對用戶進行提醒。

iOS 14.5 IDFA 正式到來

廣告、開發者、商家等各界關注許久的蘋果新隱私政策，外媒預估運行廣告辨識碼（IDFA ）的作業系統 iOS14.5 將在發表會後正式登場，迎接 App 追蹤透明度（App Tracking Transparency，ATT）功能的到來，對用戶來說可能期待已久，不過對相關的業者例如開發商來說恐怕就是項挑戰。

未來所下載的新 App 會跳出警告畫面，提供用戶者自主選擇是否同意開發者或廣告商追蹤網路行為。蘋果此舉將改變行動廣告聯播網（Audience Network）的運作方式，蘋果認為，出於技術保護用戶的基本隱私權，用戶應該擁有工具來了解哪些應用程式和網站可能基於廣告成效評估共享數據，也能擁有是否要被追蹤的選擇權，為了讓開發者可以有充分時間因應，新隱私政策也將到今年上線。

更多 M1 晶片 Mac 產品

另外，在先前推出自家 M1晶片首先三台搭載 M1 的 Mac 產品齊發，包含 MacBook Air、Ｍac Mini、13 吋 MacBook Pro，承諾在未來將逐一轉換採用專為 Mac 設計的全新晶片系列，轉換將需要兩年左右的時間完成。外界也預估會釋出到更多產品上，新 iMac 與 MacBook 都有可能換上自研晶片。

AirPod 3

一直很受歡迎的蘋果無線耳機也有望推出更平價的版本，對於小資果粉來說相當期待，預計外觀和充電盒都會類似 AirPods Pro，一樣是半入耳式的設計，可能是尺寸和體積比較小，且無支援無線充電，雖然些微的細節減少，但如果價格夠甜，預計也能吸引到更多在意價格和 CP 值的用戶。

究竟上述哪些會成真呢？今晚 INSIDE 將即時為讀者們帶來第一手發表會消息！

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦