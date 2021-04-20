快訊

日職／陳偉殷二軍再繳好投 新洋投報到卡位危機加劇

AZ疫苗增1例嚴重不良事件 六旬翁血管炎、間質性肺炎住院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不只有新款iPad？蘋果發表會可能揭曉全新Podcast付費訂閱服務

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果在接下來的「Spring Loaded」特別發表會中，除了預期將公布新款iPad機種，似乎還有可能同時揭曉全新Podcast付費訂閱服務，同時也將開放iOS 14.5正式版本更新。

在此之前，市場已經有不少消息指稱蘋果計畫推出按月付費訂閱聆聽的Podcasts內容服務，而蘋果也藉由收購新創公司Scout FM，藉此擴展Podcast服務市場。

實際上，蘋果目前已經在iOS作業系統內提供Podcast服務項目，而接下來提供服務將有可能讓使用者付費訂閱藉此聆聽更多具價值內容，同時也預期成為蘋果全新營收來源。

Spotify日前已經使旗下Podcast內容能以付費形式使用，藉此協助創作者透過Podcast內容變現，因此蘋果也可能藉由付費訂閱方式，讓使用者聆聽更多Podcast內容，並且讓參與合作的創作者能藉此獲得收益，而蘋果也能因此增加營收。

另一方面，此項訂閱服務也有可能與Apple Music綁定，或是併入Apple One服務項目，預期將與iOS 14.5正式版本一同推出。

依照目前取得消息，蘋果將會在「Spring Loaded」特別發表會公布新款iPad Pro，同時也可能更新新款Apple Pencil配件，另外蘋果也可能同步更新標準款iPad，以及iPad mini，另外也預期更新多款針對春季設計的iPhone保護殼，以及Apple Watch錶帶配件。

雖然也有消息認為蘋果計畫推出新款iMac機種，以及傳聞許久的定位配件AirTag (或是Apple Tag)，但藉由新聞稿形式更新，或是選在其他時間點更新的可能性似乎更高。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iOS 14 蘋果發表會 Podcast iPad Pro

延伸閱讀

蘋果春季發表會直播來了！AirTag、iPad Pro、iPad Mini傳聞新品一次看

2021蘋果春季發表會傳聞整理！iPad Pro有哪五大期待亮點？

iPhone 12系列取消提供USB充電器之後 蘋果：省下86.1萬噸金屬

吸引更多合作機會 蘋果將調高每首歌曲播放時支付給歌手的標準版稅

相關新聞

蘋果春季發表會直播來了！AirTag、iPad Pro、iPad Mini傳聞新品一次看

眾所矚目的蘋果春季發表會來了！蘋果將在稍晚台灣時間4月21日凌晨1點舉辦Special Event，同樣以線上直播形式發表。綜合目前媒體資訊，最有可能在此次發表會現身的便是新款iPad Pro。而全新產品AirTag以及ARM架構的iMac桌上型電腦，可能還要再等一等。

2021蘋果春季發表會傳聞整理！iPad Pro有哪五大期待亮點？

蘋果將會在 04/21 凌晨 1 點舉辦線上春季發表會，以「Spring loaded」為主題，這篇幫大家整理「有可能」在發表會上看到哪些產品，傳聞有 iPad Pro、iMac、AirTags 等等，而最大亮點 iPad Pro 又有哪些值得期待的特色呢？

不只有新款iPad？蘋果發表會可能揭曉全新Podcast付費訂閱服務

蘋果在接下來的「Spring Loaded」特別發表會中，除了預期將公布新款iPad機種，似乎還有可能同時揭曉全新Podcast付費訂閱服務，同時也將開放iOS 14.5正式版本更新。

【外媒綜合】蘋果發表會來了！除了iPad還期待哪些新品？

蘋果公司（Apple）將在台灣時間21日凌晨1時舉辦線上發表會。由於iPhone新機向來保留在9月或10月發表，分析師認為這次亮相的新產品將聚焦iPad。

iPhone 13將於秋季發表 渲染圖曝相機鏡頭比12更大

蘋果（Apple）春季發佈會將於台灣時間21日凌晨一點於線上舉行，一如往常在新品發佈會尚未開幕前，大家都會猜測蘋果又將推出什麼「新菜」。不少知名網站預測最受矚目的iPhone 13預計在今年9月的秋季發佈會上亮相，日前有外媒釋出iPhone 13 Pro Max的打印模型和渲染圖，預測前鏡頭會比iPhone 12大。

蘋果傳將推出全新運動相機「AirCam」 支援5K錄影顏色選擇多

蘋果（Apple）春季發表會將於台灣時間21日凌晨一點舉辦線上發表會，外界認為這次的發表會至少會推出3款硬體新品，包括iPad Pro、搭載蘋果自行開發晶片的桌上型電腦iMac，以及藍芽追蹤器AirTags。不僅如此，近期網路上也瘋傳，蘋果會推出一款全新的「運動相機AirCam」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。