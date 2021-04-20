不只有新款iPad？蘋果發表會可能揭曉全新Podcast付費訂閱服務

蘋果在接下來的「Spring Loaded」特別發表會中，除了預期將公布新款iPad機種，似乎還有可能同時揭曉全新Podcast付費訂閱服務，同時也將開放iOS 14.5正式版本更新。

在此之前，市場已經有不少消息指稱蘋果計畫推出按月付費訂閱聆聽的Podcasts內容服務，而蘋果也藉由收購新創公司Scout FM，藉此擴展Podcast服務市場。

實際上，蘋果目前已經在iOS作業系統內提供Podcast服務項目，而接下來提供服務將有可能讓使用者付費訂閱藉此聆聽更多具價值內容，同時也預期成為蘋果全新營收來源。

Spotify日前已經使旗下Podcast內容能以付費形式使用，藉此協助創作者透過Podcast內容變現，因此蘋果也可能藉由付費訂閱方式，讓使用者聆聽更多Podcast內容，並且讓參與合作的創作者能藉此獲得收益，而蘋果也能因此增加營收。

另一方面，此項訂閱服務也有可能與Apple Music綁定，或是併入Apple One服務項目，預期將與iOS 14.5正式版本一同推出。

依照目前取得消息，蘋果將會在「Spring Loaded」特別發表會公布新款iPad Pro，同時也可能更新新款Apple Pencil配件，另外蘋果也可能同步更新標準款iPad，以及iPad mini，另外也預期更新多款針對春季設計的iPhone保護殼，以及Apple Watch錶帶配件。

雖然也有消息認為蘋果計畫推出新款iMac機種，以及傳聞許久的定位配件AirTag (或是Apple Tag)，但藉由新聞稿形式更新，或是選在其他時間點更新的可能性似乎更高。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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