2021蘋果春季發表會傳聞整理！iPad Pro有哪五大期待亮點？

期待～到底有哪些產品會出現呢？

蘋果將會在 04/21 凌晨 1 點舉辦線上春季發表會，以「Spring loaded」為主題，這篇幫大家整理「有可能」在發表會上看到哪些產品，傳聞有 iPad Pro、iMac、AirTags 等等，而最大亮點 iPad Pro 又有哪些值得期待的特色呢？

2021 iPad Pro 期待亮點

mini-LED

新一代的 iPad Pro 在外觀上並無太大的改變，預計會推出 11 吋及 12.9 吋兩種大小，而 12.9 吋的機型會使用 mini-LED 的螢幕，mini-LED 優點是不像 OLED 容易老化，且採用更小的 LED，可以更好的控制局部背光，達到更亮的亮度、更深的黑色，讓對比度提高並且更省電

第三代 Apple Pencil

關於新一代 Apple Pencil 的傳聞不多，有可能具備與 iPad Pro 搭配的新感應器，新功能或是可以提供更高的精準度，也有人猜測這次的主視覺蘋果 LOGO 有手繪的感覺，是不是也代表與 Apple Pencil 有關

▼目前爆料的第三代 Apple Pencil 圖

A14X 處理器

新一代 iPad Pro 將會搭載 A14X 的處理器，而這個處理器採用跟 M1 相同的晶片架構，相較 2020 年的 iPad Pro 所使用的 A12Z 處理器，速度應該會有明顯的提升

Thunderbolt

2020 年的 iPad Pro 將充電孔改為 USB-C，而根據外媒的報導，新一代 iPad Pro 將有可能支援 Thunderbolt，若這件事成真可以讓 iPad Pro 的用戶在傳輸、外接顯示器或其他配件時更為方便

5G

iPhone 12 系列是蘋果首款加入 5G 功能的手機，而新一代 iPad Pro 也可能會是首款蘋果支援 5G 的平板

另外也一直有傳聞蘋果會在今年發佈新的 iPad mini（上一代是 2019 年發表），具備 8.4 吋的螢幕、較小的邊框，但保留頂部、底部的邊框、 Home 鍵跟 Touch ID。今年有可能會搭載 A13 或 A14 的處理器，帶來性能的提升。不過 iPad mini 的傳聞較沒這麼明確，不一定有機會在這次的發表會上看到

▼2019 iPad mini

AirTags

傳聞兩年的藍牙追蹤器 AirTags，如果這次還沒看到我就覺得太超過了 XD，AirTags 像是一個鑰匙圈，你可以把它綁在任何容易弄丟的東西上（ex：鑰匙、錢包等等），並可透過內建的「尋找」App，找到那些綁 AirTags 的東西。眾多消息都透露著蘋果在準備 AirTags 相關的功能，尤其蘋果近期開放第三方產品也可以使用內建的「尋找」App，更讓大家猜想 AirTags 是不是要來了！

(圖片來源：Macrumors)

要更新 Apple TV 的傳聞也好久了！畢竟前一代 Apple TV 4K 已經是 2017 年的產品，而新一代 Apple TV 會將重心放在遊戲上，讓它可以運行蘋果自家的遊戲平台 Apple Arcade，所以會有新的遙控器跟更強大的處理器，甚至也可透過前面說到的「尋找」功能來找遙控器 XD（這蠻需要的），不過不知道會不會在這次的春季發表會上看到，但今年應該可以看到新的 Apple TV

iMac

蘋果預計用兩年的時間，把所有 Mac 產品都換成自家的 Apple Silicon 晶片，傳聞 iMac 將會迎來相隔 9 年最大的外觀改變，螢幕會採用跟 Pro Display XDR 類似的窄邊框設計、正面下方會去除下巴金屬的區塊、且背面的曲面設計將改成平面的設計。加上近期蘋果停產 iMac Pro 及停止銷售 21.5 吋 iMac 部分配置，讓大家非常期待是不是要迎來新 iMAC 了！但也有傳聞 6 月才有機會亮相

對於下週蘋果的春季發表會，我是非常緊張又期待啊～老實說比較有把握會看到的是 iPad Pro，我是在猜應該不可能只發 iPad Pro 一個產品，所以我自己還有私心期待 AirTags ～你們覺得上述哪些產品比較有機會呢？沒關係大家記得一起來陪我熬夜看發表會 XD，我們下週見真章！

（新聞來源：9to5mac）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》