新款iPad Pro效能更強入手門檻卻更便宜！這種容量反而變貴了
蘋果發表會凌晨順利落幕，其中最吸引人的莫過於換上M1處理器的新款iPad Pro。此次發表的iPad Pro依舊分為11吋及12.9吋版本，先前傳言的mini-LED面板僅用在12.9吋版本，11吋版本仍維持先前的LCD面板。透過表格比較可以發現，此次11吋版本入手門檻較前一代低了至少1千元，但若要直上頂規仍要花上一筆可觀數字。
由比較表格中可以看出兩代間的首要差異在於晶片，2021年款式用上了蘋果最新的M1晶片，效能不容小覷。然而此次推出的11吋版本，部分容量價格比前一代更為優惠，512GB以下較前代能便宜1000到2200元不等。不過1TB以上的級別就比前一代貴，消費者可視自己容量需求做抉擇。
表格中紅字部分，11吋iPad Pro版本128GB、256GB、512GB皆比前一代便宜，但若是換成1TB版本則要多付3200元，直上最頂規的2TB容量5G版本，更是要花上64000元。12.9吋的2TB容量5G版本，則是要74000元才能帶回家。若使用者相對不注重螢幕面板、尺寸差異，11吋較小容量的款式應該會是最實惠的選擇。
發表會期間網友們看到新款iPad Pro換上M1處理器，紛紛大讚「效能爆棚了」、「這能不買嗎」、「好像不需要macbook了」。進化的幅度也讓不少人哀怨「XX我剛換上一代ipad pro...」
|iPad Pro 11吋2020(第二代)
|iPad Pro 12.9吋2020(第四代)
|iPad Pro 11吋2021(第三代)
|iPad Pro 12.9吋2021(第五代)
|A12Z 仿生晶片
|晶片
|M1 晶片
|Liquid Retina、LED 背光、IPS 技術
|顯示器
|Liquid Retina、LED 背光、IPS 技術
|Liquid Retina XDR、mini-LED 背光、IPS 技術
|2388 x 1668 像素，264 ppi
|2732 x 2048 像素，264 ppi
|解析度
|2388 x 1668 像素，264 ppi
|2732 x 2048 像素，264 ppi
|Face ID
|安全認證
|Face ID
|1200 萬像素廣角、ƒ/1.8
1000 萬像素超廣角相機、ƒ/2.4
|主鏡頭
|1200 萬像素廣角、ƒ/1.8
1000 萬像素超廣角相機、ƒ/2.4
|700 萬像素、ƒ/2.2
|前鏡頭
|1200 萬像素、ƒ/2.4
|4K 影片拍攝，24 fps、30 fps 或 60 fps (廣角)；60 fps (超廣角)
|影片拍攝
|4K 影片錄製，24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps
|與 Apple Pencil (第 2 代) 相容
|Apple Pencil
|與 Apple Pencil (第 2 代) 相容
|巧控鍵盤
|iPad 鍵盤
|巧控鍵盤
|USB-C 連接器
|連接器
|Thunderbolt / USB 4 埠
|銀色、太空灰
|顏色
|銀色、太空灰
|高247.6mm、寬178.5mm、厚5.9mm
|高280.6mm、寬214.9mm、厚5.9mm
|機身尺寸
|高247.6mm、寬178.5mm、厚5.9mm
|高280.6mm、寬214.9mm、厚6.4mm
|(Wi-Fi)
471 公克
|(Wi-Fi)
641 公克
|重量
|(Wi-Fi)
466 公克
|(Wi-Fi)
682 公克
|(Wi-Fi + 行動網路)
473 公克
|(Wi-Fi + 行動網路)
643 公克
|(Wi-Fi + 行動網路)
468 公克
|(Wi-Fi + 行動網路)
684公克
|Wi-Fi
128GB NT$25,900
256GB NT$29,400
512GB NT$36,400
1TB NT$43,400
|Wi-Fi
128GB NT$32,900
256GB NT$36,400
512GB NT$43,400
1TB NT$50,400
|容量及售價
|Wi-Fi
128GB NT$24,900
256GB NT$28,000
512GB NT$34,200
1TB NT$46,600
2TB NT$59,000
|Wi-Fi
128GB NT$34,900
256GB NT$38,000
512GB NT$44,200
1TB NT$56,600
2TB NT$69,000
|Wi-Fi + 行動網路
128GB NT$30,900
256GB NT$34,400
512GB NT$41,400
1TB NT$48,400
|Wi-Fi + 行動網路
128GB NT$37,900
256GB NT$41,400
512GB NT$48,400
1TB NT$55,400
|Wi-Fi + 行動網路
128GB NT$29,900
256GB NT$33,000
512GB NT$39,200
1TB NT$51,600
2TB NT$64,000
|Wi-Fi + 行動網路
128GB NT$39,900
256GB NT$43,000
512GB NT$49,200
1TB NT$61,600
2TB NT$74,000
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