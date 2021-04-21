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新款iPad Pro效能更強入手門檻卻更便宜！這種容量反而變貴了

聯合新聞網 / 綜合報導
此次iPad Pro，最便宜只要24,900元即可入手，較前一代門檻少了1千元。圖擷自蘋果官網
此次iPad Pro，最便宜只要24,900元即可入手，較前一代門檻少了1千元。圖擷自蘋果官網

蘋果發表會凌晨順利落幕，其中最吸引人的莫過於換上M1處理器的新款iPad Pro。此次發表的iPad Pro依舊分為11吋及12.9吋版本，先前傳言的mini-LED面板僅用在12.9吋版本，11吋版本仍維持先前的LCD面板。透過表格比較可以發現，此次11吋版本入手門檻較前一代低了至少1千元，但若要直上頂規仍要花上一筆可觀數字。

由比較表格中可以看出兩代間的首要差異在於晶片，2021年款式用上了蘋果最新的M1晶片，效能不容小覷。然而此次推出的11吋版本，部分容量價格比前一代更為優惠，512GB以下較前代能便宜1000到2200元不等。不過1TB以上的級別就比前一代貴，消費者可視自己容量需求做抉擇。

表格中紅字部分，11吋iPad Pro版本128GB、256GB、512GB皆比前一代便宜，但若是換成1TB版本則要多付3200元，直上最頂規的2TB容量5G版本，更是要花上64000元。12.9吋的2TB容量5G版本，則是要74000元才能帶回家。若使用者相對不注重螢幕面板、尺寸差異，11吋較小容量的款式應該會是最實惠的選擇。

發表會期間網友們看到新款iPad Pro換上M1處理器，紛紛大讚「效能爆棚了」、「這能不買嗎」、「好像不需要macbook了」。進化的幅度也讓不少人哀怨「XX我剛換上一代ipad pro...」

iPad Pro 11吋2020(第二代)iPad Pro 12.9吋2020(第四代) iPad Pro 11吋2021(第三代)iPad Pro 12.9吋2021(第五代)
A12Z 仿生晶片晶片M1 晶片
Liquid Retina、LED 背光、IPS 技術顯示器Liquid Retina、LED 背光、IPS 技術 Liquid Retina XDR、mini-LED 背光、IPS 技術
2388 x 1668 像素，264 ppi2732 x 2048 像素，264 ppi解析度2388 x 1668 像素，264 ppi2732 x 2048 像素，264 ppi
Face ID安全認證Face ID
1200 萬像素廣角、ƒ/1.8

1000 萬像素超廣角相機、ƒ/2.4

主鏡頭1200 萬像素廣角、ƒ/1.8

1000 萬像素超廣角相機、ƒ/2.4

700 萬像素、ƒ/2.2前鏡頭1200 萬像素、ƒ/2.4
4K 影片拍攝，24 fps、30 fps 或 60 fps (廣角)；60 fps (超廣角)影片拍攝4K 影片錄製，24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps
與 Apple Pencil (第 2 代) 相容Apple Pencil與 Apple Pencil (第 2 代) 相容
巧控鍵盤iPad 鍵盤巧控鍵盤
USB-C 連接器連接器Thunderbolt / USB 4 埠
銀色、太空灰顏色銀色、太空灰
高247.6mm、寬178.5mm、厚5.9mm高280.6mm、寬214.9mm、厚5.9mm機身尺寸高247.6mm、寬178.5mm、厚5.9mm高280.6mm、寬214.9mm、厚6.4mm
(Wi-Fi)

471 公克

(Wi-Fi)

641 公克

重量(Wi-Fi)

466 公克

(Wi-Fi)

682 公克

(Wi-Fi + 行動網路)

473 公克

(Wi-Fi + 行動網路)

643 公克

(Wi-Fi + 行動網路)

468 公克

(Wi-Fi + 行動網路)

684公克

Wi-Fi

128GB NT$25,900

256GB NT$29,400

512GB NT$36,400

1TB NT$43,400

Wi-Fi

128GB NT$32,900

256GB NT$36,400

512GB NT$43,400

1TB NT$50,400

容量及售價Wi-Fi

128GB NT$24,900

256GB NT$28,000

512GB NT$34,200

1TB NT$46,600

2TB NT$59,000

Wi-Fi

128GB NT$34,900

256GB NT$38,000

512GB NT$44,200

1TB NT$56,600

2TB NT$69,000

Wi-Fi + 行動網路

128GB NT$30,900

256GB NT$34,400

512GB NT$41,400

1TB NT$48,400

Wi-Fi + 行動網路

128GB NT$37,900

256GB NT$41,400

512GB NT$48,400

1TB NT$55,400

Wi-Fi + 行動網路

128GB NT$29,900

256GB NT$33,000

512GB NT$39,200

1TB NT$51,600

2TB NT$64,000

Wi-Fi + 行動網路

128GB NT$39,900

256GB NT$43,000

512GB NT$49,200

1TB NT$61,600

2TB NT$74,000

 

全新iPad Pro同樣推出11吋與12.9吋兩款尺寸，售價分別為24,900元起、34,900元起。圖／蘋果提供
全新iPad Pro同樣推出11吋與12.9吋兩款尺寸，售價分別為24,900元起、34,900元起。圖／蘋果提供

iPad Pro 蘋果 蘋果發表會

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