新款iPad Pro效能更強入手門檻卻更便宜！這種容量反而變貴了

蘋果發表會凌晨順利落幕，其中最吸引人的莫過於換上M1處理器的新款iPad Pro。此次發表的iPad Pro依舊分為11吋及12.9吋版本，先前傳言的mini-LED面板僅用在12.9吋版本，11吋版本仍維持先前的LCD面板。透過表格比較可以發現，此次11吋版本入手門檻較前一代低了至少1千元，但若要直上頂規仍要花上一筆可觀數字。

由比較表格中可以看出兩代間的首要差異在於晶片，2021年款式用上了蘋果最新的M1晶片，效能不容小覷。然而此次推出的11吋版本，部分容量價格比前一代更為優惠，512GB以下較前代能便宜1000到2200元不等。不過1TB以上的級別就比前一代貴，消費者可視自己容量需求做抉擇。

表格中紅字部分，11吋iPad Pro版本128GB、256GB、512GB皆比前一代便宜，但若是換成1TB版本則要多付3200元，直上最頂規的2TB容量5G版本，更是要花上64000元。12.9吋的2TB容量5G版本，則是要74000元才能帶回家。若使用者相對不注重螢幕面板、尺寸差異，11吋較小容量的款式應該會是最實惠的選擇。

發表會期間網友們看到新款iPad Pro換上M1處理器，紛紛大讚「效能爆棚了」、「這能不買嗎」、「好像不需要macbook了」。進化的幅度也讓不少人哀怨「XX我剛換上一代ipad pro...」

iPad Pro 11吋2020(第二代) iPad Pro 12.9吋2020(第四代) iPad Pro 11吋2021(第三代) iPad Pro 12.9吋2021(第五代) A12Z 仿生晶片 晶片 M1 晶片 Liquid Retina、LED 背光、IPS 技術 顯示器 Liquid Retina、LED 背光、IPS 技術 Liquid Retina XDR、mini-LED 背光、IPS 技術 2388 x 1668 像素，264 ppi 2732 x 2048 像素，264 ppi 解析度 2388 x 1668 像素，264 ppi 2732 x 2048 像素，264 ppi Face ID 安全認證 Face ID 1200 萬像素廣角、ƒ/1.8 1000 萬像素超廣角相機、ƒ/2.4 主鏡頭 1200 萬像素廣角、ƒ/1.8 1000 萬像素超廣角相機、ƒ/2.4 700 萬像素、ƒ/2.2 前鏡頭 1200 萬像素、ƒ/2.4 4K 影片拍攝，24 fps、30 fps 或 60 fps (廣角)；60 fps (超廣角) 影片拍攝 4K 影片錄製，24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps 與 Apple Pencil (第 2 代) 相容 Apple Pencil 與 Apple Pencil (第 2 代) 相容 巧控鍵盤 iPad 鍵盤 巧控鍵盤 USB-C 連接器 連接器 Thunderbolt / USB 4 埠 銀色、太空灰 顏色 銀色、太空灰 高247.6mm、寬178.5mm、厚5.9mm 高280.6mm、寬214.9mm、厚5.9mm 機身尺寸 高247.6mm、寬178.5mm、厚5.9mm 高280.6mm、寬214.9mm、厚6.4mm (Wi-Fi) 471 公克 (Wi-Fi) 641 公克 重量 (Wi-Fi) 466 公克 (Wi-Fi) 682 公克 (Wi-Fi + 行動網路) 473 公克 (Wi-Fi + 行動網路) 643 公克 (Wi-Fi + 行動網路) 468 公克 (Wi-Fi + 行動網路) 684公克 Wi-Fi 128GB NT$25,900 256GB NT$29,400 512GB NT$36,400 1TB NT$43,400 Wi-Fi 128GB NT$32,900 256GB NT$36,400 512GB NT$43,400 1TB NT$50,400 容量及售價 Wi-Fi 128GB NT$24,900 256GB NT$28,000 512GB NT$34,200 1TB NT$46,600 2TB NT$59,000 Wi-Fi 128GB NT$34,900 256GB NT$38,000 512GB NT$44,200 1TB NT$56,600 2TB NT$69,000 Wi-Fi + 行動網路 128GB NT$30,900 256GB NT$34,400 512GB NT$41,400 1TB NT$48,400 Wi-Fi + 行動網路 128GB NT$37,900 256GB NT$41,400 512GB NT$48,400 1TB NT$55,400 Wi-Fi + 行動網路 128GB NT$29,900 256GB NT$33,000 512GB NT$39,200 1TB NT$51,600 2TB NT$64,000 Wi-Fi + 行動網路 128GB NT$39,900 256GB NT$43,000 512GB NT$49,200 1TB NT$61,600 2TB NT$74,000

全新iPad Pro同樣推出11吋與12.9吋兩款尺寸，售價分別為24,900元起、34,900元起。圖／蘋果提供

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