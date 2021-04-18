iPhone 13將於秋季發表 渲染圖曝相機鏡頭比12更大

蘋果（Apple）春季發佈會將於台灣時間21日凌晨一點於線上舉行，一如往常在新品發佈會尚未開幕前，大家都會猜測蘋果又將推出什麼「新菜」。不少知名網站預測最受矚目的iPhone 13預計在今年9月的秋季發佈會上亮相，日前有外媒釋出iPhone 13 Pro Max的打印模型和渲染圖，預測前鏡頭會比iPhone 12大。

根據知名網站《 9to5mac 》報導，從iPhone配件製造商流出的渲染圖顯示，iPhone 13 Pro Max將保持相同的相機模塊佈局，但單個鏡頭明顯比iPhone 12更大，並且整個鏡頭模塊凸出手機的距離更遠。

報導指出，更大的鏡頭可以帶來更好的照片畫質，因為更多光線可以進入相機的傳感器中。蘋果分析師郭明錤表示，iPhone 13的焦距將從iPhone 12的1.27 厘米改為1.49厘米，在光線較暗的環境中使用iPhone 13拍照，會有更多細節和更少的噪點。