蘋果傳將推出全新運動相機「AirCam」 支援5K錄影顏色選擇多

今年初《iPhone News 愛瘋了》報導「蘋果產品序號將改為隨機字母和數字：更難破解」，美國 Apple 公司在 2021 年 4 月 20 日舉行的「Spring Loaded」發表會前，開始建議 Apple Store 直營店和授權經銷商為具有 10 和 12 數字序列號的新產品做好準備，為其即將發布的新產品提前做準備。

2021-04-15 16:27