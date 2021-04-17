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蘋果傳將推出全新運動相機「AirCam」 支援5K錄影顏色選擇多
蘋果（Apple）春季發表會將於台灣時間21日凌晨一點舉辦線上發表會，外界認為這次的發表會至少會推出3款硬體新品，包括iPad Pro、搭載蘋果自行開發晶片的桌上型電腦iMac，以及藍芽追蹤器AirTags。不僅如此，近期網路上也瘋傳，蘋果會推出一款全新的「運動相機AirCam」。
概念設計師安東尼奧（AntonioDeRosa）在其官網發布AirCam的設計圖，根據《 iPhone in Canada 》報導，AirCam的大小與Airpods Pro相同，具有Siri、FaceID、5K影音錄製和激光雷達傳感器等功能。
報導也提到，AirCam提供多種顏色，幾乎具備當前iOS系統的所有功能，此外還有高分辨率的攝影鏡頭、LED顯示螢幕，甚至具有可擴展的儲存空間。相機外觀方面，將同時提供白色、黑色、橄欖綠、糖果粉、青蘋綠、海軍藍的配色。
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