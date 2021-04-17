蘋果今年首場發表會21日登場 新品預測總整理

蘋果公司（Apple）將於台灣時間21日凌晨1時舉辦線上發表會，從邀請函研判，外界認為至少會推出3款硬體新品，包括平板電腦iPad Pro、搭載蘋果自行開發晶片的桌上型電腦iMac、藍牙追蹤器AirTags。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）預測，這次蘋果發表的第一項產品是iPad Pro，搭載處理速度更快的晶片，支援外接螢幕，共有11吋、12.9吋兩種尺寸，其中12.9吋機種將配備Mini LED（次毫米發光二極體）顯示器，具有更高的亮度、更鮮明的對比度，可提升使用體驗。

葛曼指出，蘋果將發表的其他產品包括搭載自家晶片M1的桌上型電腦iMac、藍牙追蹤器AirTags。其中AirTags可以和iPhone「尋找」App連接，幫用戶快速找到與AirTags相連的錢包、鑰匙等物品。其他網路傳言顯示，如果用戶與裝有AirTags的物品離開太遠時，會收到訊息或聲音提醒。

葛曼認為，21日的蘋果發表會沒有特別創新的亮點，不過iPad已逐漸成為重要產品，對蘋果的營收貢獻增加，尤其在疫情期間許多人改用遠距教學，將帶動iPad換機需求。

另有說法指出，蘋果將發表第三代無線藍牙耳機AirPods 3，縮短耳機柄，外型如同高階產品AirPodsPro的縮小版，也會配備類似AirPods Pro的減壓系統，還可能透過機身頂部的環境光感測器導入血氧檢測功能。

除了硬體之外，外界預期蘋果發表會也可能宣布釋出iOS 14.5作業系統更新，加入「App追蹤透明度」功能，要求App必須先取得用戶許可，才能在其他公司的App或網站中追蹤用戶數據。

如果用戶選擇「要求App不追蹤」，仍可以使用App的全部功能，但開發者將無法存取廣告識別碼（IDFA）。廣告識別碼是基於軟體、由iOS作業系統分配給每個設備的識別碼，不與硬體綁定。廣告商看到用戶的設備識別碼、並與用戶活動相關聯時，就能建立一份用戶橫跨不同App或網站活動情形的詳細檔案。