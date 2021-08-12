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不敵疫情！2021必比登名單「3家顯示歇業中」老饕朝聖再等等

聯合新聞網 / 綜合報導
新入圍必比登的湘帝御膳食堂，自今年5月疫情發生後就先暫時停業，實際恢復時間尚不確定。記者陳睿中／攝影
新入圍必比登的湘帝御膳食堂，自今年5月疫情發生後就先暫時停業，實際恢復時間尚不確定。記者陳睿中／攝影

「2021台北台中米其林指南」昨天(8月11日)先宣布「必比登推介」名單，台北有58家上榜，台中則有33間上榜，不過受到新冠肺炎衝擊，其中有3家店都處於歇業狀態，可能想朝聖的老饕們還要再等等了。

台北的必比登榜單中，新進榜的「湘帝御膳食堂」，至今仍舊是處於歇業狀態，原本是在迪化街中經營中藥材、燕窩30餘年，近年才以自家藥材為基底，由年輕一輩開設餐廳，自今年5月疫情發生後就先暫時停業，他們也在臉書寫道「視疫情緩和後會繼續為您服務」，實際營業時間仍未定。

除此之外，華西街內的「昶鴻麵點」目前門口也貼有「7月12日起休息，營業日另行奉告」的停業通知。鄰居透露，因老闆夫妻年歲較大，因此趁機休養身體，聽說要到8月底後才會重新營業。

另外台中以創意台菜上榜的醉月樓，也在臉書公告，因為疫情影響調整營業時間，在5月中旬就開始暫停營業，將於10月1日恢復營業，不過即日起已經可以接受預訂，想吃的粉絲們可以先行訂位。

必比登推介店家與米其林摘星不同，指的是「能提供物有所值的美食」，同時包括「能以台幣1000元以下的價位，吃到有水準的3道菜（不含飲料）」，米其林摘星名單另將於8月25日於線上公布。

必比登 米其林

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