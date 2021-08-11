撐過疫情！米其林餐盤「樂埔町」及必比登「一號糧倉」回來了

一頓飯，可以讓您來場環島旅行，可以認識風土積累的歲月；一頓飯，可以品嘗飲食的共同記憶，可以拉近城市與產地的距離。疫情來襲，多久沒有好好吃一頓飯？疫情來襲，差點就要摧毀這些在老房子中的美好飲食體驗，曾傳出停業危機的米其林餐盤推薦「樂埔町」及必比登餐廳「一號糧倉」，在立偕生活團隊與時藝團隊策略結盟後，挺過疫情，於8月13日暖心、暖胃開張。

隨著台灣新冠肺炎疫情趨緩，國人開始回復餐飲內用的習慣。由立偕生活團隊經營的米其林餐盤推薦「樂埔町」及必比登餐廳「一號糧倉」曾低調傳出結束營業。兩餐廳受疫情所累，經營困難，原有意就此停業，讓各界一片扼腕，認為受米其林推薦的好成績得來不易；幸而結盟具有二十年藝術文創經歷的時藝成為策略合作伙伴，將繼續經營這兩個新舊並存的場域。即日起開放用餐訂位預約，並將於8月13日恢復營業，依衛福部的內用原則，提供安心的用餐環境服務民眾。

位於杭州南路二段的樂埔町，前身為錦町日式宿舍。戶外特別聘請日本庭園大師，以專業的日式美學觀點結合現代設計，打造滌淨人心的和風景色；以融合日式調味文化與西式烹調手法的料理，以主廚套餐搭配呈現美好食材，如林龍星池上冠軍米土鍋飯、美國Prime等級炭香牛排等。館內也不定時舉行導覽、藝文活動與文創品展售，累積許多喜愛支持者。

一號糧倉座落於捷運站南京復興及忠孝復興中間，最初創立於1944年，為日治時期台北市區內興建的第一座糧倉。經過規畫整體空間以食物劇場為概念，展演食材產製過程並分享農業知識和美味料理，招牌菜包括爐烤桂丁雞、台灣牛頰牛肉麵、冠軍米海鮮燉飯等。這次再出發也因應時勢推出外帶餐盒，能在家品嚐精緻料理，不讓疫情間受限的內用服務影響品嘗的機會。

兩間餐廳透過台北市文化局的「老房子文化運動」，評選由民間單位投入推動修復建築及再利用閒置的文化資產，賦予新生命；除單純享用美食外，民眾更能透過實際的消費，來支持文化資產保存再利用的營運及續存。立偕生活與時藝將持續在食材把關、料理創新上提供細緻的服務。

樂埔町 Leputing

預約電話：02-2395-1689 (營業日10:30起)

營業時間：週三至週日11:30-14:30、18:00-22:00

地址：台北市大安區杭州南路二段67號 (近捷運古亭站六號出口)

臉書粉專：https://www.facebook.com/Leputing/

一號糧倉 No1.Food Theater

預約電話：02-2775-1689 (營業日10:30起)

營業時間：週二至周日11:30-14:30、18:00-22:00

地址：台北市松山區八德路二段346巷3弄2號

臉書粉專：https://www.facebook.com/No.1FoodTheater/

疫情來襲，曾傳出停業危機的必比登餐廳「一號糧倉」，在立偕生活團隊與時藝團隊策略結盟後，挺過疫情，於8月13日暖心、暖胃開張。 圖／一號糧倉提供

圖為一號糧倉招牌菜台灣牛頰牛肉麵。 圖／一號糧倉提供

圖為一號糧倉招牌菜冠軍米海鮮燉飯。 圖／一號糧倉提供

圖為一號糧倉招牌菜爐烤桂丁雞。 圖／一號糧倉提供

疫情來襲，曾傳出停業危機的米其林餐盤推薦「樂埔町」，在立偕生活團隊與時藝團隊策略結盟後，挺過疫情，於8月13日暖心、暖胃開張。 圖／樂埔町提供

位於杭州南路二段的樂埔町，前身為錦町日式宿舍。 圖／樂埔町提供

位於杭州南路二段的樂埔町，前身為錦町日式宿舍。戶外特別聘請日本庭園大師，以專業的日式美學觀點結合現代設計，打造滌淨人心的和風景色。 圖／樂埔町提供

米其林餐盤推薦「樂埔町」以融合日式調味文化與西式烹調手法的料理，以主廚套餐搭配呈現美好食材，如林龍星池上冠軍米土鍋飯（圖）、美國Prime等級炭香牛排等。 圖／樂埔町提供