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地圖／肚子餓了上哪吃？「2021米其林必比登」台中店家完整名單

聯合新聞網 / 綜合報導
台中「菇神」餐廳標榜以各式菇類入菜，今年進榜米其林指南必比登推薦名單。圖╱翻攝自餐廳網站
台中「菇神」餐廳標榜以各式菇類入菜，今年進榜米其林指南必比登推薦名單。圖╱翻攝自餐廳網站

即將於8月25日公布的《臺北臺中米其林指南 2021》，於今（11日）率先公布必比登推介名單，包含臺北58間、臺中33間，共91間店家上榜。本此臺中入榜33間餐廳中，有13間為新入榜，以台菜餐廳、小吃居多。

2021臺中必比登地圖看這邊

2021臺中必比登新進榜

醉月樓

隱身於知名景點宮原眼科2樓的台菜沙龍餐廳，其醉月刈包、烏魚子炒飯等料理都富有新意且美味。目前受疫情影響，休業至中秋節過後。

位址：台中市中區中山路20號2樓（休業中）

臉書：https://www.facebook.com/moonpavilion/

陳明統爌肉飯

忠孝夜市逾50年排隊名店，招牌爌肉滷到油光透亮、軟Q汁鮮，配上店家特製酸菜，微酸帶辣清爽開胃，難怪顧客寧願大排長龍也要吃到。

位址：台中市東區忠孝路304號（周日店休）

臉書：無

木公麥面

傳承岳父阿松師的手藝，故取名為「木公麥面」，必吃牛肉麵、木公乾麵，湯頭清甜、麵條Q彈，令人回味無窮。

位址：台中市東區富貴街37號（周二、周三店休）

臉書：https://www.facebook.com/mugongnoodles/

鮮魚鱻

經營30年的虱目魚專賣店，湯頭皆以每日台南現殺虱目魚熬製而成，必吃蝦仁飯、魚肚湯。

位址：台中市北區北屯路75號（周三店休）

臉書：https://www.facebook.com/%E9%AE%AE%E9%AD%9A%E9%B1%BB%E8%9D%A6%E4%BB%81%E9%A3%AF-162467040481074/

台中肉員

鄰近台中車站的80年老店，只賣手工油炸肉圓和冬粉湯、魚丸湯三道料理，價格親民。

位址：台中市南區復興路三段529號

臉書：https://www.facebook.com/%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E8%82%89%E5%93%A1-332326373562251/

咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳

由排灣族老闆經營，以部落耕種、採摘的野菜為食材的特色料理，配上音樂表演用餐，頗有回歸自然、遠離塵囂之感。

位址：台中市西區五權西四街13巷2號

臉書：https://www.facebook.com/gulugulu23783128/

好菜

主打「配著白米飯」吃的台菜、日式家常菜及南洋風味料理，必吃牛菲力月見香蘋奶油燒、老皮嫩肉及咖哩系列。

位址：台中市西區模範街24巷1號（周二店休）

臉書：https://www.facebook.com/kuisine888/

羅家古早味

以麻油雞、四神湯等料理聞名，其麻油料理香氣逼人，湯頭溫順不燥，料多實在。

位址：台中市南屯區向上路三段65號

臉書：https://www.facebook.com/Luojiafood/

饕之鄉

路邊攤起家的20年老店，號稱「平價版鼎泰豐」，小籠湯包、麻辣乾麵是招牌菜色。

位址：台中市西區向上路一段353號

臉書：https://www.facebook.com/thetaos.tc/

曙光居

純素蔬食餐廳，用料實在、調味用心，顛覆一般人對素食的認知，招牌脆皮鍋貼冰花美麗薄脆，人客必點。

位址：台中市西屯區大墩十八街104號（周日店休）

臉書：https://www.facebook.com/hsiaanchu/

可口牛肉麵

以麵食為主，主打紅燒牛肉麵、半筋半肉牛肉麵等，牛肉軟嫩大塊，湯頭濃郁不油膩，令不少顧客一試成死忠。

位址：台中市西屯區大墩路911號大墩18街口（周六、周日店休）

臉書：https://www.facebook.com/%E5%A4%A7%E5%A2%A9%E8%B7%AF%E5%8F%AF%E5%8F%A3%E7%89%9B%E8%82%89%E9%BA%B5-123027427775147/

牛稼莊

東勢60逾年老店，以全牛大餐、客家料理著稱，如涼拌肚王等牛雜料理來客必嚐。

位址：台中市東勢區新豐街7號（周一店休）

官網：http://www.nioujiajuang.com.tw/

菇神

以菇類為主題的火鍋餐廳，湯頭皆以「種在木頭上的香菇」慢火精燉而成，美味又養生，另有各式菇類料理，其香菇肉燥飯味道更是一絕，是來客必點的熱門餐點。

位址：台中市新社區協中街287號

官網：https://www.gs1688.com.tw/

《2021比必登臺中完整名單》

【中區】

  • 阿坤麵　位址：台中市中區平等街142號（周三店休）

  • 范記金之園　位址：台中市中區成功路170號（周四店休）

  • 富鼎旺　位址：台中市中區台灣大道一段560號（周二店休）

  • 富貴亭　位址：台中市中區三民路二段18巷31號（周日店休）

  • 醉月樓　位址：台中市中區中山路20號2樓（休業中）（新進榜）

  • 上海未名麵點　位址：台中市中區市府路69號（周日店休）

  • 沁園春　位址：台中市中區台灣大道一段129號

【東區】

  • 陳明統爌肉飯　位址：台中市東區忠孝路304號（周日店休）（新進榜）

  • 木公麥面　位址：台中市東區富貴街37號（周二、周三店休）（新進榜）

【北區】

  • 鮮魚鱻　位址：台中市北區北屯路75號（周三店休）（新進榜）

【南區】

  • 台中肉員　位址：台中市南區復興路三段529號（新進榜）

【西區】

  • 淇里思（西區）　位址：台中市西區存中街47號

  • 富狀元豬腳　位址：台中市西區美村路一段203號（周一店休）

  • Gubami　位址：台中市西區存中街46號（周三店休）

  • 咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳　位址：台中市西區五權西四街13巷2號（新進榜）

  • 好菜　位址：台中市西區模範街24巷1號（周二店休）（新進榜）

  • 陸園　位址：台中市西區民權路248號

  • 羅家古早味　位址：台中市南屯區向上路三段65號（新進榜）

  • 京華煙雲　位址：台中市西區五權七街57號

  • 新月梧桐　位址：台中市西區五權西三街123號（周一店休）

  • 馨苑　位址：台中市西區民生北路106號

  • 饕之鄉　位址：台中市西區向上路一段353號（新進榜）

【南屯區】

  • 東方龍　位址：台中市南屯區公益路二段271號

  • 三喜食堂　位址：台中市南屯區永春東路140號（周二店休）

  • 滬舍餘味　位址：408台中市南屯區公益路二段537號

  • 台客燒肉粥　位址：台中市南屯區五權西路二段722-1號（周三店休）

【西屯區】

  • 曙光居　位址：台中市西屯區大墩十八街104號（周日店休）（新進榜）

  • 可口牛肉麵　位址：台中市西屯區大墩路911號大墩18街口（周六、周日店休）（新進榜）

【北屯區】

  • 東山棧　位址：台中市北屯區東山路一段380號

  • 溫叨　位址：台中市北屯區太原3段191號（周一店休）

【其他】

  • 彭城堂　位址：台中市太平區宜昌路377號

  • 牛稼莊　位址：台中市東勢區新豐街7號（周一店休）（新進榜）

  • 菇神　位址：台中市新社區協中街287號（新進榜）

「台北台中米其林指南2021」11日公布今年的必比登推介名單。 圖／翻攝自Michelin Guide臉書
「台北台中米其林指南2021」11日公布今年的必比登推介名單。 圖／翻攝自Michelin Guide臉書

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