地圖／肚子餓了上哪吃？「2021米其林必比登」台中店家完整名單
即將於8月25日公布的《臺北臺中米其林指南 2021》，於今（11日）率先公布必比登推介名單，包含臺北58間、臺中33間，共91間店家上榜。本此臺中入榜33間餐廳中，有13間為新入榜，以台菜餐廳、小吃居多。
2021臺中必比登地圖看這邊
2021臺中必比登新進榜
醉月樓
隱身於知名景點宮原眼科2樓的台菜沙龍餐廳，其醉月刈包、烏魚子炒飯等料理都富有新意且美味。目前受疫情影響，休業至中秋節過後。
位址：台中市中區中山路20號2樓（休業中）
陳明統爌肉飯
忠孝夜市逾50年排隊名店，招牌爌肉滷到油光透亮、軟Q汁鮮，配上店家特製酸菜，微酸帶辣清爽開胃，難怪顧客寧願大排長龍也要吃到。
位址：台中市東區忠孝路304號（周日店休）
臉書：無
木公麥面
傳承岳父阿松師的手藝，故取名為「木公麥面」，必吃牛肉麵、木公乾麵，湯頭清甜、麵條Q彈，令人回味無窮。
位址：台中市東區富貴街37號（周二、周三店休）
鮮魚鱻
經營30年的虱目魚專賣店，湯頭皆以每日台南現殺虱目魚熬製而成，必吃蝦仁飯、魚肚湯。
位址：台中市北區北屯路75號（周三店休）
臉書：https://www.facebook.com/%E9%AE%AE%E9%AD%9A%E9%B1%BB%E8%9D%A6%E4%BB%81%E9%A3%AF-162467040481074/
台中肉員
鄰近台中車站的80年老店，只賣手工油炸肉圓和冬粉湯、魚丸湯三道料理，價格親民。
位址：台中市南區復興路三段529號
臉書：https://www.facebook.com/%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E8%82%89%E5%93%A1-332326373562251/
咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳
由排灣族老闆經營，以部落耕種、採摘的野菜為食材的特色料理，配上音樂表演用餐，頗有回歸自然、遠離塵囂之感。
位址：台中市西區五權西四街13巷2號
好菜
主打「配著白米飯」吃的台菜、日式家常菜及南洋風味料理，必吃牛菲力月見香蘋奶油燒、老皮嫩肉及咖哩系列。
位址：台中市西區模範街24巷1號（周二店休）
羅家古早味
以麻油雞、四神湯等料理聞名，其麻油料理香氣逼人，湯頭溫順不燥，料多實在。
位址：台中市南屯區向上路三段65號
饕之鄉
路邊攤起家的20年老店，號稱「平價版鼎泰豐」，小籠湯包、麻辣乾麵是招牌菜色。
位址：台中市西區向上路一段353號
曙光居
純素蔬食餐廳，用料實在、調味用心，顛覆一般人對素食的認知，招牌脆皮鍋貼冰花美麗薄脆，人客必點。
位址：台中市西屯區大墩十八街104號（周日店休）
可口牛肉麵
以麵食為主，主打紅燒牛肉麵、半筋半肉牛肉麵等，牛肉軟嫩大塊，湯頭濃郁不油膩，令不少顧客一試成死忠。
位址：台中市西屯區大墩路911號大墩18街口（周六、周日店休）
臉書：https://www.facebook.com/%E5%A4%A7%E5%A2%A9%E8%B7%AF%E5%8F%AF%E5%8F%A3%E7%89%9B%E8%82%89%E9%BA%B5-123027427775147/
牛稼莊
東勢60逾年老店，以全牛大餐、客家料理著稱，如涼拌肚王等牛雜料理來客必嚐。
位址：台中市東勢區新豐街7號（周一店休）
菇神
以菇類為主題的火鍋餐廳，湯頭皆以「種在木頭上的香菇」慢火精燉而成，美味又養生，另有各式菇類料理，其香菇肉燥飯味道更是一絕，是來客必點的熱門餐點。
位址：台中市新社區協中街287號
《2021比必登臺中完整名單》
【中區】
- 阿坤麵 位址：台中市中區平等街142號（周三店休）
- 范記金之園 位址：台中市中區成功路170號（周四店休）
- 富鼎旺 位址：台中市中區台灣大道一段560號（周二店休）
- 富貴亭 位址：台中市中區三民路二段18巷31號（周日店休）
- 醉月樓 位址：台中市中區中山路20號2樓（休業中）（新進榜）
- 上海未名麵點 位址：台中市中區市府路69號（周日店休）
- 沁園春 位址：台中市中區台灣大道一段129號
【東區】
- 陳明統爌肉飯 位址：台中市東區忠孝路304號（周日店休）（新進榜）
- 木公麥面 位址：台中市東區富貴街37號（周二、周三店休）（新進榜）
【北區】
- 鮮魚鱻 位址：台中市北區北屯路75號（周三店休）（新進榜）
【南區】
- 台中肉員 位址：台中市南區復興路三段529號（新進榜）
【西區】
- 淇里思（西區） 位址：台中市西區存中街47號
- 富狀元豬腳 位址：台中市西區美村路一段203號（周一店休）
- Gubami 位址：台中市西區存中街46號（周三店休）
- 咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳 位址：台中市西區五權西四街13巷2號（新進榜）
- 好菜 位址：台中市西區模範街24巷1號（周二店休）（新進榜）
- 陸園 位址：台中市西區民權路248號
- 羅家古早味 位址：台中市南屯區向上路三段65號（新進榜）
- 京華煙雲 位址：台中市西區五權七街57號
- 新月梧桐 位址：台中市西區五權西三街123號（周一店休）
- 馨苑 位址：台中市西區民生北路106號
- 饕之鄉 位址：台中市西區向上路一段353號（新進榜）
【南屯區】
- 東方龍 位址：台中市南屯區公益路二段271號
- 三喜食堂 位址：台中市南屯區永春東路140號（周二店休）
- 滬舍餘味 位址：408台中市南屯區公益路二段537號
- 台客燒肉粥 位址：台中市南屯區五權西路二段722-1號（周三店休）
【西屯區】
- 曙光居 位址：台中市西屯區大墩十八街104號（周日店休）（新進榜）
- 可口牛肉麵 位址：台中市西屯區大墩路911號大墩18街口（周六、周日店休）（新進榜）
【北屯區】
- 東山棧 位址：台中市北屯區東山路一段380號
- 溫叨 位址：台中市北屯區太原3段191號（周一店休）
【其他】
- 彭城堂 位址：台中市太平區宜昌路377號
- 牛稼莊 位址：台中市東勢區新豐街7號（周一店休）（新進榜）
- 菇神 位址：台中市新社區協中街287號（新進榜）
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