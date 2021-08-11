地圖／肚子餓了上哪吃？「2021米其林必比登」台中店家完整名單

即將於8月25日公布的《臺北臺中米其林指南 2021》，於今（11日）率先公布必比登推介名單，包含臺北58間、臺中33間，共91間店家上榜。本此臺中入榜33間餐廳中，有13間為新入榜，以台菜餐廳、小吃居多。

2021臺中必比登地圖看這邊

2021臺中必比登新進榜

醉月樓

隱身於知名景點宮原眼科2樓的台菜沙龍餐廳，其醉月刈包、烏魚子炒飯等料理都富有新意且美味。目前受疫情影響，休業至中秋節過後。

陳明統爌肉飯

忠孝夜市逾50年排隊名店，招牌爌肉滷到油光透亮、軟Q汁鮮，配上店家特製酸菜，微酸帶辣清爽開胃，難怪顧客寧願大排長龍也要吃到。

位址：台中市東區忠孝路304號（周日店休） 臉書：無

木公麥面

傳承岳父阿松師的手藝，故取名為「木公麥面」，必吃牛肉麵、木公乾麵，湯頭清甜、麵條Q彈，令人回味無窮。

鮮魚鱻

經營30年的虱目魚專賣店，湯頭皆以每日台南現殺虱目魚熬製而成，必吃蝦仁飯、魚肚湯。

台中肉員

鄰近台中車站的80年老店，只賣手工油炸肉圓和冬粉湯、魚丸湯三道料理，價格親民。

咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳

由排灣族老闆經營，以部落耕種、採摘的野菜為食材的特色料理，配上音樂表演用餐，頗有回歸自然、遠離塵囂之感。

好菜

主打「配著白米飯」吃的台菜、日式家常菜及南洋風味料理，必吃牛菲力月見香蘋奶油燒、老皮嫩肉及咖哩系列。

羅家古早味

以麻油雞、四神湯等料理聞名，其麻油料理香氣逼人，湯頭溫順不燥，料多實在。

饕之鄉

路邊攤起家的20年老店，號稱「平價版鼎泰豐」，小籠湯包、麻辣乾麵是招牌菜色。

曙光居

純素蔬食餐廳，用料實在、調味用心，顛覆一般人對素食的認知，招牌脆皮鍋貼冰花美麗薄脆，人客必點。

可口牛肉麵

以麵食為主，主打紅燒牛肉麵、半筋半肉牛肉麵等，牛肉軟嫩大塊，湯頭濃郁不油膩，令不少顧客一試成死忠。

牛稼莊

東勢60逾年老店，以全牛大餐、客家料理著稱，如涼拌肚王等牛雜料理來客必嚐。

菇神

以菇類為主題的火鍋餐廳，湯頭皆以「種在木頭上的香菇」慢火精燉而成，美味又養生，另有各式菇類料理，其香菇肉燥飯味道更是一絕，是來客必點的熱門餐點。

《2021比必登臺中完整名單》

【中區】

阿坤麵 位址：台中市中區平等街142號（周三店休）

位址：台中市中區平等街142號（周三店休） 范記金之園 位址：台中市中區成功路170號（周四店休）

位址：台中市中區成功路170號（周四店休） 富鼎旺 位址：台中市中區台灣大道一段560號（周二店休）

位址：台中市中區台灣大道一段560號（周二店休） 富貴亭 位址：台中市中區三民路二段18巷31號（周日店休）

位址：台中市中區三民路二段18巷31號（周日店休） 醉月樓 位址：台中市中區中山路20號2樓（休業中） （新進榜）

位址：台中市中區中山路20號2樓（休業中） 上海未名麵點 位址：台中市中區市府路69號（周日店休）

位址：台中市中區市府路69號（周日店休） 沁園春 位址：台中市中區台灣大道一段129號

【東區】

陳明統爌肉飯 位址：台中市東區忠孝路304號（周日店休） （新進榜）

位址：台中市東區忠孝路304號（周日店休） 木公麥面 位址：台中市東區富貴街37號（周二、周三店休） （新進榜）

【北區】

鮮魚鱻 位址：台中市北區北屯路75號（周三店休） （新進榜）

【南區】

台中肉員 位址：台中市南區復興路三段529號 （新進榜）

【西區】

淇里思（西區） 位址：台中市西區存中街47號

位址：台中市西區存中街47號 富狀元豬腳 位址：台中市西區美村路一段203號（周一店休）

位址：台中市西區美村路一段203號（周一店休） Gubami 位址：台中市西區存中街46號（周三店休）

位址：台中市西區存中街46號（周三店休） 咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳 位址：台中市西區五權西四街13巷2號 （新進榜）

位址：台中市西區五權西四街13巷2號 好菜 位址：台中市西區模範街24巷1號（周二店休） （新進榜）

位址：台中市西區模範街24巷1號（周二店休） 陸園 位址：台中市西區民權路248號

位址：台中市西區民權路248號 羅家古早味 位址：台中市南屯區向上路三段65號 （新進榜）

位址：台中市南屯區向上路三段65號 京華煙雲 位址：台中市西區五權七街57號

位址：台中市西區五權七街57號 新月梧桐 位址：台中市西區五權西三街123號（周一店休）

位址：台中市西區五權西三街123號（周一店休） 馨苑 位址：台中市西區民生北路106號

位址：台中市西區民生北路106號 饕之鄉 位址：台中市西區向上路一段353號 （新進榜）

【南屯區】

東方龍 位址：台中市南屯區公益路二段271號

位址：台中市南屯區公益路二段271號 三喜食堂 位址：台中市南屯區永春東路140號（周二店休）

位址：台中市南屯區永春東路140號（周二店休） 滬舍餘味 位址：408台中市南屯區公益路二段537號

位址：408台中市南屯區公益路二段537號 台客燒肉粥 位址：台中市南屯區五權西路二段722-1號（周三店休）

【西屯區】

曙光居 位址：台中市西屯區大墩十八街104號（周日店休） （新進榜）

位址：台中市西屯區大墩十八街104號（周日店休） 可口牛肉麵 位址：台中市西屯區大墩路911號大墩18街口（周六、周日店休） （新進榜）

【北屯區】

東山棧 位址：台中市北屯區東山路一段380號

位址：台中市北屯區東山路一段380號 溫叨 位址：台中市北屯區太原3段191號（周一店休）

【其他】

彭城堂 位址：台中市太平區宜昌路377號

位址：台中市太平區宜昌路377號 牛稼莊 位址：台中市東勢區新豐街7號（周一店休） （新進榜）

位址：台中市東勢區新豐街7號（周一店休） 菇神 位址：台中市新社區協中街287號 （新進榜）