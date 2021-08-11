地圖／巷內台菜、陽明山土雞上榜！ 「2021米其林必比登」台北店家詳細名單

《臺北臺中米其林指南 2021》將於8月25日於線上公布。在此之前，米其林今（11日）率先公布必比登推介名單，台北有58個店家、台中有33個店家獲得必比登推介，其中台北新入選必比登推介的6家店家中，3家提供台灣菜，另外3家則為其他菜系。

2021台北必比登地圖看這邊

本次台北新入選必比登推介名單的3家台菜包括：

《隱食家》

「隱食家」位於台北中山區不起眼的小巷弄內，離晴光市場不遠，附近也有雙城夜市，從捷運中山國小站走過去也只要十五分鐘。不少網友推薦其雅緻乾淨的用餐環境，有遠離喧的感覺，也很適合三五好友或家庭聚餐。

拿手好菜主打當天採買的限量新鮮漁貨，而且每天供應的種類都不同。其他如招牌蔥油雞（記得搭配店家獨門自製辣醬）、必點的現炸紅糟肉、花生豬腳、羊排以及彰化牧場直送的清甜羊腩湯都是不錯的選擇。

除了餐點不會過油也沒有過鹹，就是剛剛好的味道之外，網友們也很愛吃這裡的飯，稱讚很甘甜，原因是店家採用日本土鍋現煮白米飯，而且是用每年台灣的得獎冠軍米煮，開鍋時米飯粒粒分明、香氣濃郁。

《金賞軒》

位於松山區敦化北路上，離附近的民生社區不遠，從捷運小巨蛋站5號出口走到餐廳，大概只要十分鐘的路程即可抵達。雖然走的是台菜路線，不過口味上有些創新特色，用的食材也算新鮮講究，大部分吃過的網友皆稱讚料理手法與擺盤皆不馬虎。

不只菜色的視覺、口感、擺盤呈現和顏色都讓吃過的人印象深刻，另外，不少吃過這家餐廳的民眾也認為店家的服務非常親切，而且介紹自家招牌菜時很有信心，吃了也果然沒有雷。

《松竹園》

「土雞必點、野菜必吃」記住饗客們口中傳頌的八字口訣就對了！位於陽明山的「松竹園」是屹立 30 年的老店，以自家飼養的土雞料理聞名，野菜也都是附近鄰居自己種的，食材天然。

該店標榜「自己吃的雞自己養」，廣大的養雞場可以看見每隻雞皆擁有充分的活動空間，也讓肉質吃起來更紮實美味，必嚐的招牌菜「白斬古早雞」，以及假日才推出的「黃金脆皮雞」火烤鹹香、外皮酥脆不乾硬是特色。

本次台北新入選必比登推介名單的另外3家菜系包括：

《磐石坊》

據說是「外交部認可的最佳印尼餐廳」，除了是印尼駐台使節的愛店，店內還有許多名人的簽名，像馬英九、李元簇、歐晉德、葉金川、吳宗憲、沈春華、莫文蔚都曾光顧過。

位於台北市大安區，附近離通化街夜市商圈不遠，離該店最近的捷運站為六張犁站。在網路上，該店被食客們稱為台北最好吃的印尼餐廳。老闆娘是印尼華僑，來台已45年，十多歲就來台灣念大學，後來落地生根，在這裡結婚生子。

網友們一致認為這家布置相當有印尼風情的溫馨小店，巴東牛肉不僅色香味俱全，椰奶的香味加上辣椒，再配上黃漿飯十分開胃。另外，經典的烤串系列絕對是來這裡必點，炸雞也是許多人推薦可以試看看的一道。

《湘帝御膳食堂》

位於迪化街大稻埕霞海城隍廟前的「湘帝御膳食堂」，用餐環境還不錯，是以前的老宅改建的，主要是販售麵食為主，特色以自家嚴選的藥膳入菜，養身補氣，麵條本身的口感以及肉質，都是不少網友力推的，另外，店家自製的其他小菜也可以吃看看。

《巷子龍家常菜》

即之前的台北市34年老店「談話頭」餐廳，提供湘菜與江浙菜美食，標榜不勾芡、不使用味精，標榜媽媽的味道，不走創意料理路線，並以每天採買的新鮮食材烹調。

網路上不少網友喜歡豆乾肉絲，覺得炒工了得，另外，獅子頭與燉的軟爛牛筋蘿蔔也是必點，還有人覺得菜飯跟酒釀湯圓令人驚艷，打包一定帶這兩樣。老闆向子龍則首推無錫排骨、湖南蛋、宮保雞、清蒸魚紅燒魚加豆腐等。

《2021比必登台北完整名單》