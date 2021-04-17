新竹縣30小時完成3千牛疫苗施打 屏科大與家畜所立功

新竹縣原本預計3天才能完全全縣各牛場的牛結節疹疫苗施打，在家畜所及屏科大所組成的近30人專業團隊努力下，僅花不到30小時就替超過3000頭牛隻進行接種作業，順利完成疫苗施打工作。

縣府表示，為防範新北市林口爆發的牛結節疹疫情，昨天上午就成立牛結節疹災害應變中心，並依代理災害應變中心指揮官副縣長陳見賢指示，加強各項防疫措施，並儘速完成牛結節疹預防注射工作。

原本預計3天之內完成全縣牛隻疫苗施打，但新竹縣家畜疾病防治所超前部署，今天中午就宣布完成全縣注射工作，防疫效率相當高，緊急預防注射工作分別於昨天完成10場共2526頭牛隻，今天完成8場共582頭牛隻，合計2天完成全縣牛隻預防注射3108頭。

縣長楊文科表示，感謝屏東科技大學獸醫系師生及各鄉鎮市公所動物防疫人員的協助，使預防注射總數量雖超出原先統計數量千餘隻，但仍能超進度順利完成任務。

家畜所表示，在接獲疫情通報後，隨即啟動相關應變措施，於昨天召集各鄉鎮市公所動物防疫人員，召開緊急防疫應變會議，協調各項防疫分工，同時為完成全縣牛隻於3天內免疫任務。

為此也特別向屏東科技大學獸醫系借調獸醫防疫人力約12人，與新竹縣的動物防疫人員組成預防注射工作隊；家畜所表示，能在最短期間內完成免疫工作，感到相當開心，期盼疫病阻絕於縣境之外，保護養牛產業安全。