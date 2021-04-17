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花縣府防牛結節疹 擴大消毒提供免費捕蚊燈

中央社 / 花蓮縣17日電

新北市林口區一肉牛場發生台灣本島首例牛結節疹，花蓮縣政府成立緊急防疫應變中心，清查轄內牛隻健康，提供免費捕蚊燈讓養牛戶24小時開啟，捕殺病媒蚊蟲，擴大場區內外消毒。

花蓮縣政府農業處表示，已聯絡各鄉鎮公所訪視轄內牛隻健康，目前完成45座牛場、3255頭牛隻，結果都正常。

據花蓮民國109年第4季畜禽動態調查資料統計，花蓮飼養牛隻計94戶，約4500頭牛；農業處說，預計18日前完成縣內牛場訪視調查，免費提供消毒劑及捕蚊燈，用最高等級防疫戒備措施，保障養牛產業不受影響。

農業處表示、牛結節疹非人畜共通傳染病，民眾不用過度擔心，縣內生產肉品都有專業獸醫師把關，市售乳品都會加熱殺菌處理，把關食品安全，民眾可安心食用。

牛結節疹病毒主要透過蚊子、刺蠅等節肢動物傳播，潛伏期28天，發病率為10％到20％，死亡率為1％到5％，發病症狀為發高燒，感染後產乳量會顯著下降。

牛結節疹

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