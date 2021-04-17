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防疫牛結節疹 黃偉哲：民眾不必過於恐慌

中央社 / 台南17日電

防疫牛結節疹，台南市已成立緊急應變中心，台南市長黃偉哲今天表示，牛結節疹非人畜共通傳染病，市售牛奶及牛肉都需經過層層把關，民眾不必過於恐慌。

黃偉哲指出，台南市政府農業局已成立台南市動物疫災（牛結節疹）緊急應變中心，展開防疫因應工作，全力防範牛結節疹疫情。牛結節疹非人畜共通傳染病，不會感染人，市售牛奶及牛肉都經過政府層層把關檢驗後才能進入市場，民眾可以放心食用。

台南市政府農業局長謝耀清表示，牛結節疹為痘病毒造成的病毒性疾病，主要靠病媒（蚊、蠅、壁蝨）及痂皮傳播，會造成牛隻發病，但不會傳染給人。

他說，牛結節疹是法定甲類動物傳染病，一旦發現患病牛隻就會撲殺，銷毀屍體，患病牛隻不會流入市面造成食品安全疑慮。

農業局動物防疫保護處指出，牛結節疹病牛一旦發病，乳量會急遽下降，畜主會先察覺異狀，將病牛乳汁廢棄，不會提供給乳品公司收乳，乳品公司收集生乳後，也會進行高溫殺菌等流程，確保品質安全。

動保處表示，牛結節疹病徵在牛皮膚上，肉眼明顯可見，牛在屠宰前會先由肉品市場獸醫師檢查，一旦發現病徵就會通報防疫單位，隔離處置及銷毀，牛屠體在屠宰端也有專業人員詳細檢查肉品衛生，檢查合格才能在市面上販售。

目前，台南市持續訪視市轄牛場，提供動物用病媒蚊消毒藥劑，發放牛結節疹防範宣導單，展開酪農區重要道路消毒服務，及肉品市場屠宰場端派員檢查牛隻健康等防疫措施，避免疫情發生。

牛結節疹

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