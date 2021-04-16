牛結節疹防疫 北市80牛注射疫苗

新北市肉牛場昨天確診感染台灣首例牛結節疹病例。台北市動保處說，昨天已配合中央同步成立應變中心，今天訪查列管4處畜牧場均無感染情形，也完成80頭牛疫苗注射。

動保處今天發布新聞稿表示，配合中央防堵牛結節疹疫病入侵，昨天已同步成立應變中心，並取得配發100劑牛結節疹疫苗。

同時，今天也分組動員到市內列管4處畜牧場等飼牛地點訪查，包括台大農業試驗場、台北藝術大學、關渡自然公園和民間農場等，皆無感染牛結節疹情形，也為75頭牛隻完成注射牛結節疹疫苗。

另，昨天也請陽明山國家公園管理處調查陽明山國家公園內水牛隻數跟動向，今天與台大動物醫院獸醫師到場為5隻水牛完成疫苗注射，後續將與陽管處保持聯繫，於3天內為進入擎天崗區域的水牛完預防注射工作，以防堵疫情。

動保處說，牛結節疹是在牛隻間傳播的病毒性疾病，非人畜共通傳染病，主要透過蚊子、刺蠅或壁蝨等節肢動物及病牛痂皮傳播病毒，牛隻感染症狀為結節狀皮膚炎、潰瘍、淋巴結炎及單肢或多肢水腫等特點，發病率高但死亡率低，若有疫情將造成畜牧經濟損失。