防疫牛結節疹 屏東成立動物疫災應變中心

新北市爆發台灣首例牛結節疹確診感染病例，屏東縣長潘孟安指示縣政府超前部署，今天緊急成立動物疫災應變中心，將全面巡查縣內194處養牛畜牧場，全力防堵牛結節疹發生。

縣府農業處表示，屏東縣是牛隻飼養重鎮，主要集中在萬丹、里港等鄉鎮，全縣養牛場有194場，約飼養2萬7257頭，其中乳牛有101場、2萬569頭，肉牛78場、6624頭，役牛17場、64頭，場數及牛隻飼養頭數居全國第2。

農業處長鄭永裕表示，目前農業處已啟動防疫作為，近日將派員完成全縣194處養牛場疫情訪視調查，並加強輔導養牛戶吊掛捕蚊燈、黏蟲板及隨時檢查牛隻健康情形等防疫宣導。

鄭永裕呼籲養牛戶，應配合加強進出場區人員、車輛的管控及清潔消毒，尤其必須避免糞肥堆積，場區周邊更要定期進行清掃，減少病媒蚊孳生。

鄭永裕表示，如發現場內牛隻有疑似病例，應立即聯絡牧場獸醫師及直接通報農業處，如有隱匿疫情者將依法裁罰，經撲殺牛隻不予補償，大家共同防範牛結節疹，守護養牛產業。

位於屏東萬丹鄉的郭姓養牛戶養了200多頭乳牛，他表示，農委會說近日將購買疫苗，聽了安心許多，希望能儘快施打疫苗，政府要養牛戶吊掛捕蚊燈，也希望政府能補助捕蚊燈。