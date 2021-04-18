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花旗賣在台個金 價碼估500億

經濟日報 / 記者陳怡慈╱台北報導
花旗集團總部有意退出包含台灣在內的13國消費金融業務。本報資料照片
花旗集團總部有意退出包含台灣在內的13國消費金融業務。本報資料照片

財富管理與信用卡知名品牌花旗集團將出售台灣的個人金融業務，中信金、國泰金、富邦金等大型金控高度關注，大型民營銀行高層昨（17）日表示，此案售價淨值（P/B）可用1.5倍估算，換算後聘金將超過新台幣500億元。

美商花旗集團上周四（15日）宣布將出售包含台灣在內的13個市場個人金融業務，大型民營銀行高層昨說，花旗（台灣）銀行資產品質不錯，倘若台灣市場可以單獨出售、不必跟其他市場綁在一起，P/B比料將高於國內上市銀行股目前的1.1到1.2倍，可用1.5倍來算。

花旗台灣去年底淨值約1,051億元，個金業務約占該行去年獲利45%，概算下，花旗台灣個金業務帳面值709億元，民營銀行高層表示，只要實地查核（D.D.）後品質不離譜，保守估算聘金將超過500億元。

美商花旗集團宣布將出售13個市場的消費金融業務，又說將在新加坡、香港等地成立財富中心經營亞洲消費金融事業，因為使用「消費金融」字眼，訊息不清，多家本地大型金控聞訊後表示，最關心兩件事情。

首先、花旗台灣的財富管理業務出售情況，會不會保留部分高端理財不賣；其次，台灣市場可否單獨出售。

中信金、國泰金、富邦金等，為何最關心花旗台灣的財富管理業務？最新財報顯示，財富管理才是花旗在台灣最賺錢的個人金融業務，而且隨著新冠疫情下，資金派對推升資本市場榮景，銷售共同基金、債券、結構型商品等信託業務，已超越保險與信用卡，躍升花旗台灣最賺錢的個金商品線。

花旗台灣的手續費淨收益明細表顯示，該行去年信託業務手續費收入約34.6億元，保險佣金收入約21.9億元，信託與保險這兩大財管線，合計為該行帶進56.5億元的手續費淨收益，遠高過信用卡的13.8億元。

針對本次潛在買家關心議題，記者昨日詢問花旗台灣，該公司表示，台灣市場要出售的個金業務包含財富管理在內，而且，並未聽聞母集團要把台灣的財管業務分割成高端或非高端來出售。

至於台灣市場能否單獨出售，花旗台灣表示不曉得，但會向集團轉達台灣市場的關切，同時強調客戶權益不變，金管會也不會允許其任意變更。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

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