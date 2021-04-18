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花旗售個金／世紀大案 牽動「老花旗人」競爭

經濟日報 / 記者陳怡慈╱台北報導

美商花旗集團要出售13個市場的個人金融業務，台灣包含在內，堪稱國內銀行史上「世紀大案」，不僅出售金額料將超過新台幣500億元，還牽動「老花旗人」的競爭，既敏感又激烈。

所謂「老花旗人」，包括：67歲的台北富邦銀行董事長陳聖德、65歲的中國信託商業銀行董事長利明献、60歲的國泰世華銀行董事長郭明鑑，這三個人都出身台灣花旗，熟悉商業銀行與併購，都是令人尊敬的銀行家，並且受國內三大民營金控家族中蔡家與辜家的倚重。

花旗（台灣）銀行是台灣的外商銀行龍頭，長年來獲利都表現不錯，以去年為例，即便遭逢新冠肺炎疫情衝擊，信用卡手續費淨收益大幅減少，整體銀行稅後淨值報酬率（ROE）也都還有7.98%，稅後資產報酬率（ROA）也有1.02%。

大型民營金控人士分析，美商花旗集團出售13個市場的個金業務，如果為了方便，採包裹出售，因為買得起的人有限，價格肯定不會好。例如上周五（16日）新加坡市場就傳出一份資料，花旗集團欲出售的13個市場，其財富管理與信用卡、房貸、信貸等消費金融業務，13地合計差不多損益兩平。

台灣是美商花旗集團獲利良好的海外市場，屬「金雞母」，若單獨出售，料將可賣到好價格，因為此舉將牽動國內三大民營銀行，中國信託、國泰世華、台北富邦的競爭力消長，「老花旗人」都有輸不得的壓力。

花旗 信用卡

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