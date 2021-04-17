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花旗銀撤台恐讓「電影神卡」優惠沒了？ 威秀一句話引網暴動

聯合新聞網 / 綜合報導
花旗銀無預警撤台，讓許多卡友擔心起各種消費優惠是否也跟著消失。（路透）
花旗銀無預警撤台，讓許多卡友擔心起各種消費優惠是否也跟著消失。（路透）

花旗銀行15日無預警宣布撤出包含台灣在內13國消金市場，引起台灣卡友一片譁然。過去許多消費者申辦花旗銀行信用卡用來觀賞威秀影城電影，如今花旗銀撤台消息傳出後，難免讓卡友們擔心看電影優惠是否也突然被取消。對此，威秀影城昨（16）日發出公告要消費者別擔心，一切優惠將持續至年底。

申辦花旗銀信用卡的消費者擔心觀賞威秀影城的優惠是否也會無預警取消，紛紛致電官方詢問。威秀影城官方就在粉專PO文回應，花旗銀行致力於確保客戶持續獲得最優質的服務，營運一切如常，「花旗信用卡提供威秀影城&MUVIE CINEMAS所有相關優惠亦照常提供」，也提醒消費者優惠活動將持續至今年底。

此公告曝光後引起大批網友湧入留言回應，意外掀起網友們留言「懷念它」，「看電影都靠它了，撐下去！」、「真心覺得花旗不能倒，拜託撐～下～去～」、「還好，至少到今年底」、「我比較在乎明年呢？我的威秀神卡」、「到年底喔～那我要去威秀看爆！」

花旗 信用卡

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