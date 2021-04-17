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花旗撤台後民眾開心「房貸不用還」財經專家：別傻了

聯合新聞網 / 綜合報導
花旗銀行。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
花旗銀行。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

花旗集團宣布出售包含台灣在內共13地消金業務，引發外界熱議，消費者除了擔心信用卡紅利、開戶禮及電影片優惠是否受影響外，也有人開心說「房貸不用還了」，但財經專家章定煊指出，「別傻了，借了錢就是要還，頂多債主換人而已」。

根據「三立新聞網」報導，章定煊表示，房貸、信貸等貸款部分，花旗在經營上保留歐美「長時間培養忠實度」風格，也就是老客戶能相對優惠，所以利率較其他銀行高，市佔率長期較低，因此難以和本土市場競爭。

而有民眾則高興是不是因此「不用還房貸」，但因為花旗已經說明「仍會有企業金融業務」，因此在台灣即使處分，承接債權的銀行仍會持續收房貸。

花旗集團未來將退出的13個消金市場包含台灣、澳洲、巴林（Bahrain）、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、泰國與越南，未來在亞洲只留下新加坡與香港兩個國際金融中心的消金業務。

花旗也聲明，在退場時間表確定之前，消金業務的營運將不會有任何變動，無論是員工工作權益或客戶服務，都會正常運作，也就是外界目前不必擔心信用卡紅利、優惠等服務會無預警消失。

花旗 信用卡

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