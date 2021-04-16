花旗紅利5000點怎麼花？他急問消耗法 網推「4招」秒折光

花旗集團宣布將退出包含台灣在內的13個消費金融業務市場，讓不少卡友相當緊張。一名網友就透露，自己目前還持有5000點左右的現金紅利，想知道有無「快速消耗」的方法，話題一出引起熱議，網友也統整了4招有效運用的建議。

原PO在「批踢踢實業坊」發文表示，自己擁有花旗現金回饋卡，目前還剩下約5000點的現金紅利，在看到花旗的新聞後，想趕快把點數全用掉，並把繳納水電、瓦斯等費用更換為別家信用卡。雖然已經有上網搜尋，但仍想詢問是否有更快的消耗紅利點數方式。

該文一出，網友們紛紛留言「之前累積了幾萬，後來都拿來停車，一次扣三四百」、「刷一筆五千不就折掉了」、「扣帳單跟換成里程數」等，給出各種建議，其中大多可歸類為一、停車場折抵；二、儲值到全聯PX PAY；三、線上購物；四、折抵卡費。

看完網友的建議，原PO最後選擇使用紅利折抵信用卡帳單，直呼「大感謝！已兌換1200（點）x4（份）的帳單折抵」；此外，根據花旗銀行網站說明，不同信用卡別的回饋規定並不相同，折抵比率也有分別，以紅利回饋卡來說，每25點可折抵新台幣1元；哩程回饋卡則是每10哩程可折1元。