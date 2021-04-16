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花旗銀撤出台灣消金市場 消費者5大權益必須知

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花旗銀撤出台灣消金市場 消費者5大權益必須知

聯合新聞網 / 綜合報導
花旗集團計畫退出包括台灣在內的亞洲、歐洲、中東及北非等13國市場的零售銀行業務。圖／花旗銀行提供
花旗集團計畫退出包括台灣在內的亞洲、歐洲、中東及北非等13國市場的零售銀行業務。圖／花旗銀行提供

花旗集團宣布將退出台灣在列的13個國家消金市場，範圍廣布亞洲、歐洲、中東及北非（EMEA）等區域。花旗執行長芙瑞瑟（Jane Fraser）在聲明中稱該13個市場「沒有競爭所需的規模」，因此考量公司經營策略才決定撤出，但仍持續在亞洲投資財務管理及與企業客戶合作的事業。

花旗銀行撤出台灣事件是否會對消費者帶來衝擊？以下整理5大問題帶你了解。

Q1：為什麼要撤出台灣市場？這一波還撤出其他哪些國家？

A：這項措施是花旗執行長芙瑞瑟對公司策略檢討的一環，她在聲明說「這使我們能透過這些重要的樞紐攫取強勁成長及財富管理事業所提供的誘人報酬」。

花旗銀行計畫退出台灣在內的13國消金市場，包含澳洲、巴林、中國大陸、印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、波蘭及俄羅斯等消金市場。

Q2：台灣哪些業務會被影響？

A：花旗銀行未來可能僅保留一家分行，與澳盛銀關閉台灣子行的情況一樣，且花旗銀未來將尋找新買家接手，未來在亞洲區僅留香港、新加坡市場。

花旗銀行處份消金業務，內容包含信用卡、信貸、房貸、車貸、ATM、保管箱及分行等，撤出台灣消金市場後仍保留企業、法人客戶業務。

Q3：既然花旗銀要撤出台灣，我可以不用還貸款、卡債嗎？

需要注意的是，雖然花旗銀處份信用卡業務，但未來花旗銀台北分行仍會訴追，因此民眾仍需繼續償還積欠的貸款、卡債，若有積欠貸款、卡債等事實，民眾的信用也將被註記。

Q4：現在花旗影響的卡戶有多少？還可以使用嗎？

A：據金管會銀行局統計信用卡重要資訊揭露內容，截至去年底花旗銀行在台灣分行有44家，至今年2月底在台灣信用卡流通卡數為286萬又96張，有效卡數還有217萬7308張；若以2月簽帳金額來看約有156億元，簽帳金額在國內位居第6位。

花旗銀未來將退出台灣消金市場，但在找到新買主前，現有的客戶權益皆維持不變，因此花旗信用卡仍可繼續使用。

Q5：金管會如何看待花旗銀撤出台灣消金市場事件？

A：金管會接獲花旗銀退場消金市場決定，也尊重花旗集團的商業考量。金管會除了強烈希望花旗銀尋找台灣銀行業者為新接手買主，也要求花旗銀確保客戶與員工權益，更不准把客戶轉介到其他地方（如香港），若客戶去香港做交易出了問題，將涉及消費者保護問題。

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