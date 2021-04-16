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花旗將退出台灣消金！網友哀：辦卡送AirPods還拿得到？

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花旗銀行將退出台灣消金市場！網友哀號：辦卡送AirPods還拿得到嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
花旗銀行示意圖。美聯社檔案照
花旗銀行示意圖。美聯社檔案照

根據外電報導，花旗集團表示將擬出售13個消費金融業務市場，其中包括澳洲、巴林、中國大陸、印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、台灣、泰國、越南、波蘭及俄羅斯，消息傳出市場譁然，PTT職涯區網友也熱烈討論這個話題。

日前花旗銀行還在大推辦卡送Airpods，網友紛紛哀號，「我的Airpods還拿得到嗎」、「呵呵... 那些銀行業務知道嗎？還一直推人辦卡」、「 我還沒辦拿首刷禮呢...就這樣沒了？」、「明天就去小七把紅利點數都換光」、「剛辦，我花旗卡還在審」、「剛刷滿12000，我的AirPods還會給嗎？」、「哭啊，本來今年還想回台灣開戶方便全球速匯」。

花旗銀行在台扎根已久，許多卡友當初因為電影票優惠和餐廳買一送一才辦卡，網友大嘆，「只在意威秀平日該怎麼辦」、「那需要把花旗卡給剪了嗎？」、「至少王品買一送一吃過了，已經值得了。」

花旗在台耕耘已久，1965年美商花旗銀行成立台北分行，2007年花旗銀行宣布合併華僑商業銀行，在台灣註冊成立子公司「花旗商業銀行股份有限公司」。台灣區花旗銀行指出，出售目前還沒有確定的時間表，對現行消費金融營運沒有任何變動，也確保客戶權益得到保護。

據金管會銀行局統計，截至去年底，花旗銀行在台有44家分行。截至今年2月底，花旗銀行在台灣的信用卡流通卡數約286萬張卡，以流通卡數來說是國內市場第6大發卡銀行，有效卡數還有約217萬張卡，若以二月簽帳金額來看有156億元，簽帳金額在國內也是第6大。

花旗 信用卡

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