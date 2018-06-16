冷眼集／蔡政府溝通這堂課 小心被當

2018-06-16 13:17 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 周佑政



蔡英文總統不只一次說她的政府是最會溝通的政府，但回顧蔡政府兩年執政，因為溝通不足官員失言、民眾批評四起、蔡總統震怒、行政部門急於滅火的戲碼，卻是不斷上演。官字兩個口，在資訊傳播快速的時代，政府說明如何有效且接地氣，成了每位官員的必修課。

蔡政府上台後，從滅香事件到這次珍奶事件，都引發軒然大波，很重要原因是，政策還未最終拍板，就有官員以不精確說法對外發言，由於網路科技發達，民眾很快就接收到資訊，即使政府有意「澄清」，卻消除不了民眾的負面印象。

以這次的珍奶事件為例，環保署事務官建議可用湯匙喝珍奶，消息一出，已引發輿論大肆撻伐。但環保署副署長詹順貴提油救火，反問民眾：「吃剉冰或包心粉圓時會使用吸管嗎？」這樣的言論，會讓民眾認為官員在「強辯」，接踵而來的反彈超乎預期。

限塑政策有其意義，降低塑膠製品使用，減輕對環境的汙染也是世界潮流。政府要推動限制吸管政策時，應清楚告知民眾替代方案，如使用不鏽鋼或玻璃材質吸管等，現今民眾的環保意識不低，只要政府說明得當，大多能逐漸接受。

可惜環保署在政策研擬階段，對外溝通就出意外，再加上蔡總統一句「珍奶不用吸管是要用什麼？」形同打臉環保署，也讓限塑政策未來能否順利運行，打上大問號。

政府施政範圍廣大，蔡總統一方面要求各部會要主動對外溝通、替政策辯護，甚至要懂得「反擊」；另一方面，又時常不滿官員對外發言惹議，一來一往之間，恐讓官員面臨兩難，無所適從。

為官之道除謹言慎行，更重要的是體察民心，蔡政府官員陷入「又要最會溝通，又怕失言被轟」窘境，根本原因應檢討政策宣布前，沒有傾聽、廣納民意。如果民眾都了解政府美意、支持政府政策，官員還會這樣進退首鼠嗎？