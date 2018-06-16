「湯匙吃珍奶」被轟爆 政院：各部會應引以為鑑

2018-06-16 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



環保署明年擬禁止四大公共場所提供內用者塑膠吸管，政策尚未上路卻因環保署官員一席「湯匙吃珍奶」說法，引發軒然大波，連蔡英文總統都質疑，「珍奶不用吸管是要用什麼？」行政院秘書長卓榮泰說，各部會應以這次事件為鑑，未來行政院將透過各式內部會議，要求官員謹言慎行。

環保署日前預告明年7月1日起，公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等，限制提供一次用塑膠吸管，外界認為「擾民」，環保署副署長詹順貴站上第一線捍衛政策，反擊「吃包心粉圓時會用吸管嗎？」引發更大爭議。

官員發言惹議，蔡英文日前在民進黨中常會，要求部會首長面對媒體應謹慎。卓榮泰說，行政部門仍在研議中的政策或想法，當然有討論與對話空間，但政策未臻成熟，官員不能輕易以不適當的說法，回覆外界疑問。

卓榮泰說，官員的出發點並非惡意，「但一句話不恰當的比喻，就會被放大引用」，因此各部會仍應引以為鑑。至於未來如何防範類似類似情況，卓榮泰說，「媒體這樣報導之後，相信各部會都看得很清楚」，未來行政院也會在各式內部會議中，不斷提醒、要求官員，必須謹言慎行。

政府首長失言屢見不鮮，馬政府時期，行政部門曾推動俗稱「大嘴巴條款」的政務人員法草案修法，明訂政務官若失言應下台負責，但最終修法未完成。2014年江宜樺擔任行政院長時，也希望各部會加強橫向聯繫及對外溝通，並要求官員未獲授權者不得隨意發言。