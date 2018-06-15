全球限塑風 速食龍頭將改用紙吸管

2018-06-15 23:42 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合報導



麥當勞宣布，英國及愛爾蘭門市今年九月開始以紙吸管取代塑膠吸管，圖為麥當勞現行提供的塑膠吸管。 （美聯社） 分享 facebook

全球日益重視塑膠氾濫問題，興起「限塑」運動。台灣為了可否用湯匙喝珍珠奶茶引爆爭議，甚至驚動層峰。國際速食業龍頭麥當勞宣布，將自今年九月開始，在英國及愛爾蘭的麥當勞門市停止提供塑膠吸管，改以紙吸管代替。

英國餐廳及酒館直到一九六○年代前都是使用紙吸管，後來才被塑膠吸管取代。麥當勞指出，英國地區的門市合計每天用掉一百八十萬根塑膠吸管。麥當勞英國與愛爾蘭區主管龐若伊表示：「政府旺盛的企圖心加上消費者的強烈反應，加速了我們限塑的步伐，有幸在此一社會變遷扮演角色。」

今年初麥當勞已在部分特定門市試辦提供紙吸管，反應良好。雖然麥當勞尚未將此措施遍及全球門市，不過美國、法國及挪威等地的部分門市亦將試辦。在其他部分國家，麥當勞只在客人索取時才提供塑膠吸管。

英國政府今年四月宣布，將提案在英格蘭禁用塑膠吸管和塑膠棉花棒，以減少塑膠產品汙染。英國環境大臣高夫表示，麥當勞此舉對環保「是重大貢獻」，對其他大型企業而言，亦是良好示範。

大部分塑膠吸管材質為聚丙烯（Polypropylene，PP），最久需費時二百年才能分解。雖然可回收，卻經常在回收分類機和其他材料混在一起，因為太小難以分離，最後還是被當成一般垃圾處理。分解後的塑料對於野生動物和環境也都有毒。

不過，並非所有人都支持停用塑膠吸管。曾是帕奧選手的譚妮．葛雷—湯普森女爵指出，塑膠吸管讓身障人士可以安全飲水，紙製替代品對他們來說並不適合或安全。