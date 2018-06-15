不用中共打過來 一杯珍奶就讓台灣陷「吸管之亂」

2018-06-15 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／報導



國民飲品珍珠奶茶紅到國外，但最近環保署預告限塑草案，明年7月開始將限制塑膠吸管，規定四大類場所8000家業者，內用飲品禁用一次性塑膠吸管，立即引起「珍珠奶茶怎麼喝？」討論；當環保署官員建議可以用湯匙來喝珍奶，更掀起全台「吸管之亂」。

環保署表示，明年7月起，四大類場所不得提供一次用塑膠吸管供內食餐飲消費者使用。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

義美總經理為珍奶請命 盼開一扇窗

義美食品總經理高志明公開為珍奶請命，強調珍奶在全球飲料市場上有極高知名度，不用「大口徑吸管」喝珍奶，改用湯匙一匙匙來舀，會失去珍奶美味，建議限塑政策要為珍奶開一扇窗。

用湯匙喝 光撕開封口膠膜就灑一身

國民黨立委張麗善實測用湯匙吃珍奶，在直播影片中，光是撕掉珍奶封口膠膜，就得大費周章，珍奶還沒喝到，灑了一桌、衣服一片。她說，官員隨口叫人改用湯匙喝珍奶，凸顯政府決策的荒謬與毫無配套。

沒有那麼難 立委：熱珍奶有附湯匙

時代力量立委林靜儀也捲入珍奶口水戰，她在臉書貼出春水堂的珍奶照，強調「熱珍奶都會附湯匙」；網友翻出舊照片打臉，說她用一次性吸管喝飲料，林靜儀回應「只是內用少用一根吸管，有那麼難嗎？」

小英總統也納悶 不用吸管用什麼？

根據轉述，兼任民進黨主席的總統蔡英文也想問環保署該怎麼喝珍奶。她在民進黨中常會強調，她沒有震怒，只是很認真的想問環保署，「珍珠奶茶不用吸管是要用什麼？」

學者：那哪天會禁用塑膠的針筒？

民間怒火也被點燃，國內知名的災害管理專家、交通大學土木工程系副教授單信瑜在臉書說，「喝珍珠奶茶用湯匙是吧？看環保署哪天要禁用『一次性』、『塑膠』的針筒、血袋、輸血管、點滴輸液管與藥水瓶」。

義美食品總經理高志明為珍珠奶茶請命，在臉書發聲明支持正確的限塑政策，但珍奶不用大口徑吸管會失去美味，應該為珍奶開一扇窗。 圖／取自「環保食安志工」臉書 分享 facebook

吸管議題延燒，媒體記者在立法院拿出珍奶、吸管與湯匙請民進黨立委林靜儀（右）選擇使用，林靜儀最後回一句你很故意，結束記者訪問。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

●但其實...民間支持聲浪也不小

市議員參選人 教你「環保喝珍奶」

全案尚未確定，但民間支持限用一次性塑膠吸管聲浪也不小，歐巴桑聯盟的台中市議員參選人童葦翎，在臉書上傳「環保喝珍奶」的影片，吸引2、3萬人觀賞，贏得好評。童葦翎用環保杯外帶珍奶，再用不鏽鋼吸管喝，她說，不用一次性塑膠吸管喝珍奶，其實一點都不難；除了湯匙，還有玻璃、竹子或可分解的塑膠吸管能選擇。

「綠色和平組織」 盼大家救救海龜

「綠色和平組織」臉書轉貼國外搶救海龜的影片，當獸醫從海龜鼻孔拔出塑膠吸管時，海龜鼻孔冒血、眼睛落淚的畫面，讓不少人動容。彰化環保聯盟總幹事施月英轉貼海洋塑膠影片，當魚兒與塑膠袋在大海同遊，她感嘆「還要反對禁用一次性塑膠吸管的立法？」

●業者這麼說

限塑政策霧煞煞 準備開始囤吸管

對坊間飲料業者來說，對政府的限塑政策霧煞煞，台中市區某家果汁業者說「可能要先囤積吸管，免得以後買不到」，連鎖手搖飲店直說「搞不清楚政府的規定」。

春水堂配合政策 著手研究替代品

珍珠奶茶名店春水堂表示，目前內用冰珍珠奶茶，會提供吸管，熱飲的珍奶會燙口，都會提供湯匙吃珍珠；正在研究如何取代塑膠吸管，坊間有不鏽鋼、玻璃或竹子等材質，會選擇方便飲用、安全衛生兼具環保的餐具，配合限塑政策。

台中珍奶名店春水堂表示，內用熱珍奶會附湯匙，冰珍奶附吸管，若中央限用塑膠吸管，將尋找替代方案。圖／春水堂提供 洪敬浤 分享 facebook

●學者這麼說

建議折價或減稅 政策才容易推動

東海大學副教授柯義龍說，多數民眾都知道少用或限用塑膠是對的，但限用吸管會引起反彈。柯義龍再說，以前推動禁菸、戴安全帽的政策，都經長時間溝通、推動。要推動改變生活習慣的政策，得經過論證、溝通與說服階段；限用吸管的論證還不足，溝通也不全面，自然無法產生說服力。

他強調，要推動政策得「蘿蔔與棍棒齊下」，根據研究獎勵的推動力較大，政府可研議不用塑膠吸管喝珍奶的折價補貼，或者業者不提供塑膠吸管可減稅等，都能讓限塑政策推動起來更順利。